TRAŽI SE ČOVJEK
Jeste li ga vidjeli? Filip (23) je nestao u Dalmaciji. Zadnji put je viđen u kafiću u Solinu
Filip Mucić zadnji put je viđen u petak oko 11 sati u solinskom caffe baru Brand, objavio je HGSS Split. Nestanak je prijavljen u subotu.
Ako ste ga vidjeli ili imate informacije o nestalom obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.
