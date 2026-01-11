Obavijesti

TRAŽI SE ČOVJEK

Filip (23) je nestao u Dalmaciji. Zadnji put je viđen u kafiću u Solinu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Jeste li ga vidjeli? Filip (23) je nestao u Dalmaciji. Zadnji put je viđen u kafiću u Solinu
Foto: nestali.gov.hr

Ako ste ga vidjeli ili imate informacije o nestalom obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192

Filip Mucić zadnji put je viđen u petak oko 11 sati u solinskom caffe baru Brand, objavio je HGSS Split. Nestanak je prijavljen u subotu.

Foto: nestali.gov.hr

Ako ste ga vidjeli ili imate informacije o nestalom obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

