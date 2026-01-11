Jeste li ga vidjeli? Filip (23) je nestao u Dalmaciji. Zadnji put je viđen u kafiću u Solinu

Filip Mucić zadnji put je viđen u petak oko 11 sati u solinskom caffe baru Brand, objavio je HGSS Split. Nestanak je prijavljen u subotu.

Foto: nestali.gov.hr

Ako ste ga vidjeli ili imate informacije o nestalom obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.