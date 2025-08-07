Obavijesti

News

Komentari 0
POTRAGA KOD KUTJEVA

Jeste li ga vidjeli? Goran (42) je u srijedu nestao s kućne adrese

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Jeste li ga vidjeli? Goran (42) je u srijedu nestao s kućne adrese
Foto: Nestali.hr

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi policija vas moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192

Policijska uprava požeško-slavonska je objavila kako traže Gorana Vukajlića (42) koji je u srijedu nestao iz kuće u mjestu Nova Ljeskovica. Goran je visok oko 173 centimetra, kosa mu je kestenjasta, a oči smeđe.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi policija vas moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025