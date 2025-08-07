Jeste li ga vidjeli? Goran (42) je u srijedu nestao s kućne adrese

Policijska uprava požeško-slavonska je objavila kako traže Gorana Vukajlića (42) koji je u srijedu nestao iz kuće u mjestu Nova Ljeskovica. Goran je visok oko 173 centimetra, kosa mu je kestenjasta, a oči smeđe.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi policija vas moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.