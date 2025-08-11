Jeste li ga vidjeli? Na području Požege nestao je Josip Vidović

Josip Vidović (46) iz Požege nestao je u nedjelju, 10. kolovoza. Udaljio se s mjesta prebivališta u Požegi, a visok je oko 180 cm, crne kose, smeđih očiju i srednje razvijenosti. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj.

U slučaju da posjedujete informacije o Josipu, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.