Obavijesti

News

Komentari 0
NESTALI

Jeste li ga vidjeli? Na području Požege nestao je Josip Vidović

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Jeste li ga vidjeli? Na području Požege nestao je Josip Vidović
Foto: nestali.hr

U slučaju da posjedujete informacije o Josipu, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192

Josip Vidović (46) iz Požege nestao je u nedjelju, 10. kolovoza. Udaljio se s mjesta prebivališta u Požegi, a visok je oko 180 cm, crne kose, smeđih očiju i srednje razvijenosti. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj.

NESTALI Nestao Stipan Katić (56) iz Otoka Dalmatinskog! Policija moli za pomoć u pronalasku
Nestao Stipan Katić (56) iz Otoka Dalmatinskog! Policija moli za pomoć u pronalasku
NESTALI Ivan Nađ nestao prije četiri dana! Slavonskobrodski HGSS: ’Ako znate nešto, javite na 192’
Ivan Nađ nestao prije četiri dana! Slavonskobrodski HGSS: ’Ako znate nešto, javite na 192’

U slučaju da posjedujete informacije o Josipu, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025