NA PODRUČJU KARLOVCA
Jeste li ga vidjeli? Policija zbog krađe traži ovog muškaraca
Karlovačka policija na stranici Policijske uprave objavila je fotografije muškarca zbog kaznenog djela krađe.
- Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu - naveli su.
Policija poziva sve građane da ukoliko raspolažu informacijama o spomenutom muškarcu da o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili pozivom na broj 192.
