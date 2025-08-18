Obavijesti

NA PODRUČJU KARLOVCA

Jeste li ga vidjeli? Policija zbog krađe traži ovog muškaraca

Jeste li ga vidjeli? Policija zbog krađe traži ovog muškaraca
Foto: Policija

Policija poziva sve građane da ukoliko raspolažu informacijama o spomenutom muškarcu da o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili pozivom na broj 192.

Karlovačka policija na stranici Policijske uprave objavila je fotografije muškarca zbog kaznenog djela krađe. 

- Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu - naveli su.

Foto: Policija

