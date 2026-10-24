Kad su ga posljednji put vidjeli na sebi je imao jaknu, donji dio trenirke sive boje te sive tenisice. Ako ste ga vidjeli, odmah nazovite 192
POLICIJA MOLI POMOĆ
Jeste li ga vidjeli? U Osijeku je u ponedjeljak nestao Theo (8)
Čitanje članka: < 1 min
Osječka policija objavila je kako je prošlog ponedjeljka nestao dječak Theo Vujičić (8). Kako navode na stranici Nestali.hr, samovoljno je otišao s mjesta boravišta u Osijeku.
Visok je 140 centimetara, vitak je te ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka na sebi je imao jaknu, donji dio trenirke sive boje te sive tenisice. S obzirom da mu je kao prebivalište naveden i Grad Vukovar, moguće je da je i ondje otišao.
- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - navode iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+