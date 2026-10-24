Jeste li ga vidjeli? U Osijeku je u ponedjeljak nestao Theo (8)

Osječka policija objavila je kako je prošlog ponedjeljka nestao dječak Theo Vujičić (8). Kako navode na stranici Nestali.hr, samovoljno je otišao s mjesta boravišta u Osijeku.

Visok je 140 centimetara, vitak je te ima smeđu kosu i smeđe oči. U trenutku nestanka na sebi je imao jaknu, donji dio trenirke sive boje te sive tenisice. S obzirom da mu je kao prebivalište naveden i Grad Vukovar, moguće je da je i ondje otišao.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - navode iz policije.