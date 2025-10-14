Obavijesti

NESTALA JE

Jeste li je vidjeli? Policija traga za ženom (91) kod Lipika

NESTALA JE

Jeste li je vidjeli? Policija traga za ženom (91) kod Lipika
Foto: Nestali.hr

Građani koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj ženi pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem internetske stranice nestali.gov.hr

Policija je objavila potragu za Ružom Tvarušek (91) koja je nestala danas u mjestu Dobrovac kod Lipika u Požeško-slavonskoj županiji, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Prema podacima objavljenima na stranici nestali.gov.hr, Ruža Tvarušek rođena je 1934. godine u Orahovi (Bosna i Hercegovina), hrvatska je državljanka s prebivalištem u Trogiru. Visoka je oko 165 centimetara, ima sijedu kosu i smeđe oči.

Foto: nestali.hr

U trenutku nestanka Ruža je bila odjevena u smeđi džemper, smeđu suknju, ispod koje je imala plavu pidžamu, te papuče.

Foto: Nestali.hr

Građani koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj ženi pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem internetske stranice nestali.gov.hr.

Foto: Nestali.hr

