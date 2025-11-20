Obavijesti

APEL ZA POMOĆ

Jeste li je vidjeli? U Zagrebu je nestala djevojka Vanessa (14)

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: privatna arhiva

Obitelj nestale djevojke moli sve za pomoć. Kažu kako boluje od depresije te je svaka pomoć u pronalasku dobrodošla. Ako ste je vidjeli, možete prijaviti na 192 ili broj mobitela 0997808262

Sinoć u 20 sati i 15 minuta se gubi svaki trag mojoj kćeri. Tada smo se zadnji puta čule dok sam ja bila na poslu. Dijete nisam zatekla kod kuće, a po saznanjima zadnji put je viđena u naselju Travno, kod školskog igrališta oko 20 sati. Radi se o Ulici Ivana Šibla. Djevojčici je od tada isključen mobitel i bez jakne je vani.

Objavila je taj apel za pomoć majka nestale djevojke Vanesse Popare Virovkić, kojoj se od srijede gubi svaki trag.

Foto: privatna arhiva

Mole sve za pomoć jer joj dijete boluje od depresije te majka kaže kako jučer nije uzela lijekove.

Moli sve da prošire glas o nestanku kako bi ju čim prije našli, a detalji su objavljeni i na policijskoj stranici nestalih građana.

Ako ste je vidjeli, javite odmah u najbližu policijsku postaju, na broj telefona 192 ili broj mobitela roditelja 0997808262.

