Obitelj nestale djevojke moli sve za pomoć. Kažu kako boluje od depresije te je svaka pomoć u pronalasku dobrodošla. Ako ste je vidjeli, možete prijaviti na 192 ili broj mobitela 0997808262
Jeste li je vidjeli? U Zagrebu je nestala djevojka Vanessa (14)
Sinoć u 20 sati i 15 minuta se gubi svaki trag mojoj kćeri. Tada smo se zadnji puta čule dok sam ja bila na poslu. Dijete nisam zatekla kod kuće, a po saznanjima zadnji put je viđena u naselju Travno, kod školskog igrališta oko 20 sati. Radi se o Ulici Ivana Šibla. Djevojčici je od tada isključen mobitel i bez jakne je vani.
Objavila je taj apel za pomoć majka nestale djevojke Vanesse Popare Virovkić, kojoj se od srijede gubi svaki trag.
Mole sve za pomoć jer joj dijete boluje od depresije te majka kaže kako jučer nije uzela lijekove.
Moli sve da prošire glas o nestanku kako bi ju čim prije našli, a detalji su objavljeni i na policijskoj stranici nestalih građana.
Ako ste je vidjeli, javite odmah u najbližu policijsku postaju, na broj telefona 192 ili broj mobitela roditelja 0997808262.
