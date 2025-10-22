Jeste li ju vidjeli? U Zagrebu nestala Đurđica Alidini (43)

Đurđica Alidini (43) netragom je nestala iz zagrebačkog Gornjeg Vrapča u utorak predvečer. Nakon što je popila kavu sa svojom majkom koja živi u susjednoj zgradi u Škalnikovoj ulici pa oko 17.30 sati krenula kući, gubi joj se svaki trag. Majci je rekla da ide kući nešto skuhati i po sina u školu. Sa sobom nije ponijela dokumente, ključeve auta niti bilo što od svojih stvari, piše Jutarnji.

Foto: nestali.gov.hr

Na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba navode da je u trenutku nestanka Đurđica na sebi imala trenirku. Ima plavu kosu i zelene oči. Visoka je 150 centimetara te je sitne tjelesne građe.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.