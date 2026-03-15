DRUGO LICE RATA
Jeste li nasjeli na neke od ovih? AI lažni videi rata u Iranu preplavili su društvene mreže
Društvene mreže su posljednjih dana pune snimki koje navodno prikazuju rat u Iranu, ali dio njih je potpuno izmišljen i generiran umjetnom inteligencijom. Takvi videi često izgledaju uvjerljivo na prvu, pogotovo kad su loše kvalitete ili bez jasnog izvora, pa se dijele brže od provjerenih informacija. Zato treba biti oprezan oko toga čemu se vjeruje a čemu ne, jer su ovo primjeri rata dezinformacijama koji prati rat oružjem.