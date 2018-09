Jeste li spremni za najbolji party u gradu?

Sutra počinje najveći domaći festival na Bundeku – Rujanfest. Rujanfest otvara svoja vrata poslije 16 h , dok je svečano otvorenje na Glavnoj pozornici u 20.30 h.



Zagrebački Bundek se od 21. – 30. rujna pretvara u veliku diskoteku na otvorenom. Ne treba previše napominjati da se radi o Festivalu na kojem se mogu zabaviti svi – rockeri, ljubitelji popa, elektroničke ili tamburaške glazbe, a upravo je to i slogan ovogodišnjeg Rujanfesta – „Zabava za sve“.



Čast otvorenja ovogodišnjeg festivala, 21. rujna, pripala je legendi HALIDU BEŠLIĆU i HARISU DŽINOVIĆU dok će na rock pozornici ''led probiti'' popularni bend Tribute to Balašević s najvećim hitovima Đorđa Balaševića.



Do 18. 30 je ulaz potpuno besplatan, dok se poslije 18.30 naplaćuje 25,00 kuna i vrijedi za sve koncerte.

Foto: Fest d.o.o. Osim poznatih imena kao što su: TONI CETINSKI, PETAR GRAŠO, ŽELJKO BEBEK,MAJA ŠUPUT, MLADEN GRDOVIĆ tu su i mnogi drugi sadržaji kao što su:



VINSKI GRAD

Prekrasan mali vinski grad u kojem se prezentiraju naši vrhunski vinari. Kada uzmete staklenu čašu, neka Vas vodi ljubav prema vinima jer očekuje Vaš više od 50 vrsta vina



CHILLOUT ZONA

Sjedenje napravljeno od paleta, idiličnog, rustikalnog ugođaja na otvorenom. Uz bezbroj vrsta piva i drugih napitaka, očekuje Vas program pod zvijezdama. Svaki dan u 17 h nastupa vrhunski izvođač na gitari Šehad Komić, dok u 18 h dolaze renomirani stand up komičari iz najboljeg studija – Studio smijeha. Očekuje Vas naizmjence puno dobre glazbe I smijeha do suza.



CRAFT ZONA

Više od 10 Craft pivovara iz cijele Hrvatske osvojit će Vas okusima , a neke od njih će premijerno biti u Zagrebu



ROCK POZORNICA

Za sve one željene čvrstog zvuka tu je posebna – ROCK KUĆA. U njoj svako večer nastupaju po dva izvođača. Očekuju Vas odlični koncerti: Atomsko sklonište, Second Hand band, Tribute to ABBA, Tribute to Dino Dvornik, EKV Tribute, Neki Novi Klinci Balašević tribute I još puno vrhunskih glazbenih poslastica.



DEEPHOUSE STAGE

Bruno Dux, Tomo Bug, Carl Maxx, Dekova, Yakka I mnogi drugi vrhunski Dj-evi



DJEČJA POZORNICA

Za naše najmlađe brine se poseban tim koji organizira sportske radionice, predstave, klaunovi i sve to u najvećem zabavnom parku u ovom dijelu Europe.



TRG ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Svaki dan na Rujanfest nam dolaze gosti iz pojedinog dijela Zagrebačke županije. Dođite i pogledajte što nam turistički I gastronomski nude gradovi Vrbovec, Zaprešić, Samobor i mnogi drugi. Predstaviti će se svojim tradicionalnim običajima, domaćim štrudlama, kestenima, vinima, starim zanatima..



NARGILA BAR – ŠUMSKI KUTAK

Budimo malo drugačiji – prekrasno uređen objekt stvoren za uživanje jer u zdravoj hrani , finim koktelima ali i u pušenju Shishe



VRHUNSKI RESTORANI SVIH HRVATSKIH REGIJA:

Uživajte u šaranu na rašljama, čobancu, domaćim štruklama, bunceku , ali I domaćoj janjetini I odojku.



Vidimo se u petak na Rujanfestu, a više informacija možete saznati na www.rujanfest.com.

Tema: Promo sadržaj