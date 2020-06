Jeza u Dubrovniku: Otac i sin su se svađali, a majku je upucao kad ih je pokušala primiriti?

Otac i sin su imali turističku agenciju. Prema nekim neslužbenim informacijama, tu kobnu večer došlo je do razmirica između oca i sina, koji od ranije imaju prijave za remećenja javnog reda i mira

<p>Gospođa je bila vrijedna i krasna žena. Velika je ovo tragedija. Samo to možemo reći, slažu se Dubrovčani za A. G. (67), ženu koja je u četvrtak oko 23 sata preminula u bolnici nakon što je u nju i njezina supruga B. G. (68), kako se sumnjiči, pucao sin Drago G. (37). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dan stravičnog napada, sin pokušao ubiti majku i oca</strong></p><p>Drama se odvila u njihovu stanu u Postranjskoj ulici u Dubrovniku. Žena je u pucnjavi zadobila <strong>prostrjelnu</strong> ranu glave, liječnici su joj se borili za život na Jedinici intenzivnog liječenja dubrovačke bolnice, no njezino stanje je bilo iznimno teško. Kako doznajemo od ravnatelja dubrovačke bolnice <strong>Marija Bekića</strong>, 68-godišnjak koji ima ustrjelnu ranu kralježnice s oštećenjem leđne moždine je stabilno i nije životno ugrožen. </p><p>Osumnjičeni Drago G. cijeli četvrtak proveo je na <strong>kriminalističkoj obradi</strong> u policiji. U večernjim satima je, umjesto da bude predan pritvorskom nadzorniku, hospitaliziran u dubrovačkoj bolnici. Kako doznajemo, 37-godišnjak od ranije ima određenih psihičkih poteškoća, no je li bio rastrojen u trenutku horora trebalo bi pokazati vještačenje. </p><p>Prema neslužbenim informacijama, <strong>alkotestiran</strong> je nakon uhićenja, no u trenutku počinjenja djela, koje se karakterizira kao teško ubojstvo i teško ubojstvo u pokušaju, nije bio pijan. Nije još pronađeno oružje kojim je počinio zločin. Odbacio ga je bježeći prema oronulom objektu u susjedstvu u kojemu se skrivao. Nije se opirao uhićenju.</p><p>- Nisam ih često ni viđala iako živim u blizini. Uglavnom su se bavili svojim poslom – kaže nam susjeda. </p><p>Otac i sin su imali <strong>turističku agenciju</strong>. Prema nekim neslužbenim informacijama, tu kobnu večer došlo je do razmirica između oca i sina, koji od ranije imaju prijave za remećenja javnog reda i mira, a majka je kolateralna žrtva sukoba jer ih je pokušavala smiriti. Ipak, do sada nikad nije zabilježeno obiteljsko nasilje u ovoj familiji. Otac je dan ranije stigao kući iz bolnice.</p><p>- Sjećam se oca iz školskih dana. Bilo je tu svega, raznih mladenačkih sukoba, a znao se hvaliti i da ima pištolj. Navodno je sin pucao upravo očevim pištoljem - kažu nam.</p>