Jeza u Splitu: 'Daj nam novac ili ćemo pobiti i tebe i obitelj!'

Osnovano se sumnja da su dvojica okrivljenih od srpnja 2018. godine do 6. ožujka 2019., na području Splita i Kaštela, okupili ostale okrivljenike koji su prijetili ljudima da će njih ili njihove bližnje ozlijediti i ubiti ako im ne daju određenu imovinu. Napravili su pakleni plan i prvo odabrali ljude od kojih žele iznuditi imovinu.

[video: 1204915 / Uhićenje bande na Splitkom području osumjičenih za organiziranje likvidacije]

Prvu žrtvu su početkom kolovoza 2018. pozvali u stan i ondje joj prvo zaprijetili pištoljem. Nakon toga su u stan došli drugi članovi bande i žrtvi gurnuli pištolj u usta te je udarili u potiljak. S ruke su mu skinuli zlatnu narukvicu, uzeli su mu mobitel, torbicu s osobnim dokumentima i ključeve dva osobna automobila, a iz torbice su mu uzeli 2.000 kuna. Okrivljenici su ga zatim udarali po glavi i nogama, a potom su ga odnijeli u kupaonu gdje su ga polijevali hladnom i vrelom vodom govoreći mu da je jednom od njih dužan 80.000 eura. Tražili su da im odmah isplati 30.000 eura i zatim na nekoga od njih prepiše dva automobila. Nakon što je žrtva kazala da im ništa ne duguje, okrivljenici su ga nastavili udarati nogama i rukama uz prijetnju da će ga ubiti ako ne učini što od njega traže. U strahu da ne budu otkriveni četvorica bandita su žrtvu odvezli na drugu lokaciju, dok je jedan ostao u stanu da počisti tragove krvi. Na drugoj lokaciji su žrtvi, uz stalno udaranje i prijetnje da će ga ubiti, pokazali šaht u koji će ga zatvoriti do sutradan kad će na jednog od njih prepisati vlasništvo dva automobila, platiti im 30.000 eura i svaki mjesec im isplaćivati „plaću“ od 10.000,00 kuna. Tražili su od žrtve da od prijatelja posudi novac te da od brata zatraži podizanje kredita od 30.000 eura i preda im novac. Potom su ga autom odvezli do jednog caffe bara gdje je on od prijatelja preuzeo 20.000 kuna i predao im novac. Zatim su ga odvezli u blizinu gradskog groblja i u kuću jednog od članova bande gdje su ga opet udarali i prijetili mu da će ga ubiti ako im ne preda novac i prepiše dva automobila. Zatim su se okrivljenici dogovorili da će žrtvu do sutradan držati zaključanu u toj kući. Nakon što su trojica članova bande pobjegla, žrtva je iskoristila nepažnju svog čuvara i pobjegla kroz prozor.

Foto: MUP

Drugoj žrtvi, čiji se sin nalazio u bijegu zbog pokušaja ubojstva, su tijekom prosinca 2018. godine prijetili da će ga ubiti, kao i članove njegove obitelji, ako im do sutra ne plati 5000 eura. Žrtva je zbog straha predala novac. Nekoliko dana kasnije od iste žrtve su ponovno zatražili da im plati još 5000 eura. Žrtva je opet platila. Desetak dana kasnije opet su zatražili da im plati 10.000 eura kako ne bi ubili njegovu obitelj i njega, a žrtva je opet učinila kako su tražili. Nakon toga su početkom siječnja istom čovjeku preko parlafona uputila prijetili smrću, a zatim su 27. siječnja prema parkiranom automobilu koji koristi žrtvin sin ispalili više hitaca.

Foto: MUP

Treću žrtvu su, prema planu koji su skovali, krajem siječnja potražili u kući. Kad je nisu pronašli, nazvali su je i tražili da dođe iste večeri dođe u jedan caffe bar. Ondje su žrtvu udarili bokserom u glavu zbog čega je pala na pod, nakon čega su ga još udarali. Zatim su ga okrivljenici uveli u caffe bar i rekli mu da oni preuzimaju sve što je dužan drugom čovjeku te da im zato mora dati 30.000 eura. Potom su istu žrtvu početkom veljače opet nazvali i zahtijevali da dođe do jednog disco cluba gdje su ga u automobilu čekala trojica. Nakon ulaska u automobil udarali su ga šakama u glavu prijeteći članovima obitelji i njemu da će ga ubiti ako im ne plati tih 30.000 eura. Kad je žrtva odbila platiti iznos, nastavili su ga udarati po cijelom tijelu te su potom zatražili da od poznanika posudi novac i preda im ga. Žrtva nije uspjela nabaviti taj iznos, pa su zatražili da im iste večeri donese sav novac koji ima doma i ostavi im ga u caffe baru te da im do kraja mjeseca preda 2000 eura i sve tako dok im ne isplati 30.000 eura. Potom je u navedeni caffe bar okrivljenicima odnio i ostavio 1000 eura.

Četvrti slučaj iznude bio je nakon Božića 2018. Jedan od napadača iz bande je na sam Božić pokušao ubiti jednog čovjeka. Dok je žrtva ležala u bolnici, zatražili su da im plati 10.000 eura. Zbog straha za sebe, svoju obitelj i prijatelje žrtva je od poznanika zatražila da mu donese 10000 eura što je ta osoba i učinila, nakon čega im je u bolnici predao iznos. Nakon izlaska iz bolnice žrtvi su u automobil ispalili više hitaca, a zatim su mu zaprijetili da se makne od jednog čovjeka za kojeg su sumnjali da je naručio njihova ubojstva. Istoga dana prišli su žrtvi dok se nalazila u automobilu nasuprot jednog caffe bara i držeći mu nož ispred lica zaprijetili da će ga ubiti.