Jezik opsade s Kaptola: Zašto novi laički pokret nastupa kao da je počeo posljednji rat?

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
Zagreb: Predstavljanje nove knjige svećenika profesora moralne teologije iz Splita Josipa Mužića | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U prvom redu sjedili su prepoznatljivi akteri političkog katolicizma: Željka Markić, Vice Batarelo i predstavnik Glasa Koncila. Već ta scenografija govori više od najave: vjera, država i politika stavljene su u isti kadar

Prošlog četvrtka na Kaptolu je održana tribina o kršćanskom laičkom djelovanju u javnom i političkom životu. Formalni povod bio je izlazak knjige don Josipa Mužića o “principima o kojima se ne pregovara”, a simbolička kulisa Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. U prvom redu sjedili su prepoznatljivi akteri domaćeg političkog katolicizma: Željka Markić, Vice Batarelo i predstavnik Glasa Koncila. Već ta mala scenografija govori više od najave: vjera, država i politika stavljene su u isti kadar, uz obećanje “autentičnog katoličkog nauka” za javni prostor. Takav pothvat može djelovati razumno, čak nužno, jer laici imaju pravo i dužnost govoriti. No u Hrvatskoj uvijek ostaje pitanje koje kuca iza kulisa: govori li se tu u ime evanđelja ili u ime jedne dobro uhodane interpretacije naroda, moći i političkog pravovjerja.

