Jeziv slučaj kod Splita: Spalili su tijelo da prikriju tragove zločina

Obična šetnja iznad mjesta Rupotine za dvojicu prolaznika u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima postala je noćna mora nakon što su među zidinama napuštene građevine uz samu cestu uočili izgoreno tijelo. O tome su odmah izvijestili policiju, a policija javnost navodeći da sumnjaju na nasilnu smrt. Kako je tijelo plamenom prilično oštećeno, u ovom trenutku ne može se sa sigurnošću reći ni je li riječ o muškarcu ili ženi pa će se identitet misteriozne osobe i sve okolnosti smrti, kao i koliko je tijelo tamo stajalo prije pronalaska, utvrđivati na patologiji splitske bolnice, gdje je tijelo već prebačeno.

Očevidom je rukovodio dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva. S radom se počelo odmah po strašnom otkriću, a nastavljeno je i u utorak. Pretraživalo se šire područje oko same lokacije, a policija je pri tome koristila i dronove. Nikakve detalje, dok je u tijeku istraga, a sve kako je ne bi ugrozili, policija nije željela otkrivati. Riječ je o egzekuciji kakva na ovim prostorima nije još zabilježena, a pretpostavlja se da je tijelo spaljeno kako bi se tako prekrili tragovi zločina. Inače, riječ je o samotnoj lokaciji na Kozjaku, planini koja je ispresijecana različitim putevima, od vatrogasnih do planinarskih. U ovom slučaju, riječ je o slabo prometnoj lokalnoj manjoj cesti koja vodi prema Blacama.

No ovo nije prvi put da je Kozjak mjesto očevida zbog zločina. Na predjelu Malačka iste planine, ali iznad Kaštela, prije tri godine pronađen je Petar Vuknić, član zločinačke skupine iz Splita. Njega je, dok su još bili automobilu, hicima smrtno ranio Dragomir Petrović zvani Buvel. Tako ranjenog odvezao ga je na Kozjak, gdje ga je izbacio iz auta i ostavio da iskrvari te naposljetku i umre. U prvom procesu osuđen je na 23 godine, a nakon žalbe, tijekom drugog postupka na Županijskom sudu u Splitu, nepravomoćno je osuđen na 18 godina zatvora.

U prosincu 2010. godine na predjelu Kočinje Brdo, koji kilometar zračne linije od ovotjedne lokacije istrage, ubijen je Ivo Stipetić (22). Njegovo tijelo pronađeno je nakon tri dana. Usmrćen je hicima u glavu. Za njegovo ubojstvo u tri navrata na optuženičkoj klupi Županijskog suda u Splitu sjedio je Kristijan Stojanović. On je prvi put nepravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a potom je dva puta nepravomoćno oslobođen. Naposljetku je prije tri godine Vrhovni sud odbio žalbu Državnog odvjetništva i potvrdio oslobađajuću presudu Stojanoviću, i to zbog nedostatka dokaza da je upravo on počinitelj.