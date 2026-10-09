Odlazio je u pubove, podizao veće iznose novca sa zajedničkog bankovnog računa, a samo dva dana nakon smrti supruge preuzeo je aplikaciju za upoznavanje Tinder
JEZIV ZLOČIN Ubio suprugu i sakrio je u zamrzivač, a djeci hladnokrvno lagao: U bolnici je!
David Barraclough (46) osuđen je na doživotni zatvor zbog ubojstva supruge Carolann, majke troje djece, čije je tijelo nakon zločina sakrio u škrinju za zamrzavanje u obiteljskoj kući. Gotovo dva tjedna obitelji i prijateljima govorio je da je bolesna i da se nalazi u bolnici. Ubojstvo se dogodilo u veljači u njihovu domu u Horburyju, nedaleko od Wakefielda u Engleskoj. Na sudu u Leedsu utvrđeno je da je Barraclough suprugu ubio udarcima čekićem, a potom joj vezao tijelo i stavio ga u zamrzivač u pomoćnoj prostoriji kuće.
Nakon ubojstva nastavio je lagati njezinim bližnjima. Tvrdio je da se Carolann oporavlja u bolnici te da je on jedini smije posjećivati. Koristio je i njezin mobitel kako bi slao poruke u njezino ime, stvarajući dojam da će se uskoro vratiti kući. Djeci je pritom branio ulazak u prostoriju u kojoj se nalazilo njezino tijelo.
Barraclough je 5. ožujka došao u policijsku postaju u Normantonu i zaposlenici na prijemu rekao: „Ubio sam svoju suprugu.” Policajci su potom otišli do obiteljske kuće i pronašli tijelo u zamrzivaču.
Optuženi je priznao ubojstvo prvog dana suđenja, no odbio je doći na izricanje presude. Osuđen je na doživotni zatvor, uz mogućnost razmatranja puštanja na slobodu nakon najmanje 22 godine i mjesec dana.
Tužiteljstvo je na sudu iznijelo i da je nakon ubojstva nastavio živjeti uobičajenim životom. Odlazio je u pubove, podizao veće iznose novca sa zajedničkog bankovnog računa, a samo dva dana nakon smrti supruge preuzeo je aplikaciju za upoznavanje Tinder.
Kasnije je tvrdio da je djelovao u samoobrani, navodeći da ga je supruga udarila čekićem. Međutim, tužitelji su odbacili njegovu verziju događaja, a snimke nadzornih kamera nisu pokazivale vidljive ozljede.
'Mama im je bila u vlastitom domu'
Iz britanskog Državnog odvjetništva poručili su da je Barraclough nakon brutalnog ubojstva skrivao tijelo u domu u kojem je živio s djecom te smišljeno obmanjivao obitelj i prijatelje.
Posebno su istaknuli hrabrost najstarije Carolannine kćeri koja je svjedočila u postupku.
U izjavi obitelji navedeno je da je Carolann bila „svjetlo njihove obitelji” te da je njezina radost bila zarazna. Poručili su da je bila nezamjenjiv dio obitelji i da je svijet bez nje postao mnogo mračnije mjesto.
U zasebnoj izjavi u ime njezino troje djece navedeno je da su sva djeca autistična te da su se uvelike oslanjala na rutinu, poznato okruženje i osjećaj sigurnosti.
„Dva tjedna govorili su im da im je mama u bolnici, a ona je cijelo vrijeme bila u njihovu domu”, stoji u izjavi.
Dodali su da su djeca izgubila svoj svijet, sigurnost i budućnost koju su trebala imati sa svojom majkom.
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