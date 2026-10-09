JEZIV ZLOČIN Ubio suprugu i sakrio je u zamrzivač, a djeci hladnokrvno lagao: U bolnici je!

David Barraclough (46) osuđen je na doživotni zatvor zbog ubojstva supruge Carolann, majke troje djece, čije je tijelo nakon zločina sakrio u škrinju za zamrzavanje u obiteljskoj kući. Gotovo dva tjedna obitelji i prijateljima govorio je da je bolesna i da se nalazi u bolnici. Ubojstvo se dogodilo u veljači u njihovu domu u Horburyju, nedaleko od Wakefielda u Engleskoj. Na sudu u Leedsu utvrđeno je da je Barraclough suprugu ubio udarcima čekićem, a potom joj vezao tijelo i stavio ga u zamrzivač u pomoćnoj prostoriji kuće.

Nakon ubojstva nastavio je lagati njezinim bližnjima. Tvrdio je da se Carolann oporavlja u bolnici te da je on jedini smije posjećivati. Koristio je i njezin mobitel kako bi slao poruke u njezino ime, stvarajući dojam da će se uskoro vratiti kući. Djeci je pritom branio ulazak u prostoriju u kojoj se nalazilo njezino tijelo.

Barraclough je 5. ožujka došao u policijsku postaju u Normantonu i zaposlenici na prijemu rekao: „Ubio sam svoju suprugu.” Policajci su potom otišli do obiteljske kuće i pronašli tijelo u zamrzivaču.

Foto: West Yorkshire Police

Optuženi je priznao ubojstvo prvog dana suđenja, no odbio je doći na izricanje presude. Osuđen je na doživotni zatvor, uz mogućnost razmatranja puštanja na slobodu nakon najmanje 22 godine i mjesec dana.

Tužiteljstvo je na sudu iznijelo i da je nakon ubojstva nastavio živjeti uobičajenim životom. Odlazio je u pubove, podizao veće iznose novca sa zajedničkog bankovnog računa, a samo dva dana nakon smrti supruge preuzeo je aplikaciju za upoznavanje Tinder.

Kasnije je tvrdio da je djelovao u samoobrani, navodeći da ga je supruga udarila čekićem. Međutim, tužitelji su odbacili njegovu verziju događaja, a snimke nadzornih kamera nisu pokazivale vidljive ozljede.

'Mama im je bila u vlastitom domu'

Iz britanskog Državnog odvjetništva poručili su da je Barraclough nakon brutalnog ubojstva skrivao tijelo u domu u kojem je živio s djecom te smišljeno obmanjivao obitelj i prijatelje.

Posebno su istaknuli hrabrost najstarije Carolannine kćeri koja je svjedočila u postupku.

Foto: West Yorkshire Police

U izjavi obitelji navedeno je da je Carolann bila „svjetlo njihove obitelji” te da je njezina radost bila zarazna. Poručili su da je bila nezamjenjiv dio obitelji i da je svijet bez nje postao mnogo mračnije mjesto.

U zasebnoj izjavi u ime njezino troje djece navedeno je da su sva djeca autistična te da su se uvelike oslanjala na rutinu, poznato okruženje i osjećaj sigurnosti.

„Dva tjedna govorili su im da im je mama u bolnici, a ona je cijelo vrijeme bila u njihovu domu”, stoji u izjavi.

Dodali su da su djeca izgubila svoj svijet, sigurnost i budućnost koju su trebala imati sa svojom majkom.