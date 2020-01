Jeziva audiosnimka: Prenisko letite, morate povećati brzinu!

Svijet i cjelokupna sportska javnost još zbrajaju dojmove nakon tragične pogibije jednog od najvećih košarkaša svih vremena Kobea Bryanta, njegove kćeri Gianne i još sedmero drugih suputnika. Kobe je imao samo 41. godinu, a kćer Gigi samo 13. u trenutku helikopterske nesreće u blizini Los Angelesa.

Razlog nesreće? Policija još radi očevid, ali sumnja se da je glavni uzrok gusta magla koja se nadvila nad Los Angelesom. Iz policije su potvrdili da su prizemljili sve svoje helikoptere u nedjelju ujutro jer je bilo preopasno letjeti po tim uvjetima.

Ipak, pilot je unatoč upozorenjima poletio. Američki TMZ objavio je i audiosnimku između kontrolnog tornja i pilota.

Odmah je bilo jasno da zbog magle nema dobar pregled, te je tražio pomoć. Na snimci se čuje kako iz kontrolnog tornja govore da helikopter kruži već 15 minuta, te da su tražili neki izlaz iz situacije.

This is the flight path taken, as you can see above the LA Zoo, the pilot circled many times. Why the flight wasn’t ordered to land isn’t clear. Especially with many being cancelled in the area due to the fog #RIPMamba #RIPGiannaBryant #RIPKobeBryant #kobebraynt #KobeRIP #Kobe 🙏 pic.twitter.com/3QqKAjwtNm