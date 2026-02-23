Obavijesti

STRAVA U RUSIJI

Jeziva snimka: Bus s turistima propao je u zaleđeno jezero

Piše Marta Divjak,
Samo tokom istog vikenda, prema navodima regionalnih vlasti, spašeno je još šest ljudi koji su ostali zarobljeni u vozilima na ledu. Krajem siječnja jedan kineski turist je također izgubio život nakon prevrtanja automobila

Uznemirujuće snimke s mjesta nesreće obišli su svijet nakon tragedije na Bajkalskom jezeru u Rusiji. Turistički autobus propao je kroz led i završio na dubini od 18 metara. Prema službenim informacijama ruskih vlasti, u nesreći je poginulo sedam kineskih turista i ruski vozač, dok je samo jedan čovjek uspio preživjeti.

Guverner Irkutske oblasti Igor Kobzev potvrdio je da su ronioci, uz pomoć podvodnih kamera, locirali i izvukli tijela nastradalih. Vozilo je, prema prvim informacijama, upalo u pukotinu na ledu široku oko tri metra.

- Upućujem najdublju sućut obiteljima i prijateljima žrtava - poručio je Kobzev te upozorio da je izlazak na zaleđenu površinu Bajkala bez dozvole i stručnog nadzora - smrtonosno opasan, piše RTCG.

Među poginulima se nalazilo i 14-godišnje dijete. Prema dostupnim informacijama, skupina kineskih turista putovala je bez angažmana službenih turističkih agencija, što je dodatno otvorilo pitanja o sigurnosnim procedurama i odgovornosti.

Protiv za sada nepoznatih ljudi pokrenuta je kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Iako je Bajkalsko jezero, najdublje jezero na svijetu, zimi popularna destinacija za turiste koji žele doživjeti jedinstveni prizor zaleđene vodene površine, stručnjaci godinama upozoravaju na opasnosti. Debljina leda može varirati, a pukotine i podvodne struje često stvaraju nevidljive zamke.

Samo tokom istog vikenda, prema navodima regionalnih vlasti, spašeno je još šest ljudi koji su ostali zarobljeni u vozilima na ledu. Krajem siječnja jedan kineski turist je također izgubio život nakon prevrtanja automobila na zaleđenoj površini jezera.

