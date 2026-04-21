LONDON Influencerica Gabrielle Carrington pregazila je suparnicu Klaudiju Zakrzewsku nakon svađe ispred londonskog kluba. Žrtva je kritično, a napadačica je optužena za pokušaj ubojstva
JEZIVA SNIMKA Influencerica je zgazila suparnicu Mercedesom
Šokantna snimka koja se proširila internetom zabilježila je trenutak užasa ispred poznatog noćnog kluba u londonskom Sohu, gdje je jedna influencerica, kako se sumnja, namjerno automobilom naletjela na svoju suparnicu i još dvoje ljudi. Incident, koji se dogodio u ranim jutarnjim satima prošle nedjelje, ostavio je beauty influencericu Klaudiju Zakrzewsku u kritičnom stanju, dok je osumnjičena Gabrielle Carrington, također poznata u online svijetu, uhićena na licu mjesta i suočena s optužbama za pokušaj ubojstva. Oprez, snimka je uznemirujuća i objavljena je na društvenoj mreži X.
Žestoka svađa
Sve je započelo kao još jedna uobičajena noć u živahnoj londonskoj četvrti Soho, poznatoj po bogatom noćnom životu. Međutim, ispred popularnog kluba Inca, situacija je eskalirala iz verbalnog sukoba u fizički obračun između dviju poznatih influencerica, Klaudije Zakrzewske, na društvenim mrežama poznate kao Klaudia Glam, i Gabrielle Carrington, koja koristi ime "rielleuk".
Prema izjavama svjedoka, svađa je bila žestoka, a navodno je izbila zbog napetosti koje su postojale između njih, a u koje je bio uključen i britanski reper Twin S. Nakon fizičkog sukoba, Carrington (29) je, kako se navodi, sjela u svoj crni mercedes. Umjesto da napusti mjesto događaja, ona je, prema optužbama, usmjerila vozilo prema skupini ljudi koja je stajala na pločniku i namjerno se zaletjela u njih, pri čemu je najteže stradala upravo njezina suparnica Zakrzewska.
Cijeli stravičan čin zabilježen je kamerom jednog od prolaznika.
Ovo je djevojka koju je suparnica pregazila Mercedesom.
Trenutak užasa
Na uznemirujućoj snimci vidi se kako crni Mercedes naglo ubrzava i udara u ljude, dok se u pozadini čuju vriskovi i panika. U jednom trenutku, glas na snimci jasno viče, upozoravajući na ono što se događa.
- Pregazit će je! - čuje se kako viče jedan od svjedoka.
Posljedice naleta bile su katastrofalne. Klaudia Zakrzewska zadobila je ozljede opasne po život i hitno je prevezena u bolnicu, gdje se od nedjelje bori za život. Njezino stanje opisano je kao kritično.
U šokantnom napadu ozlijeđene su još dvije osobe. Muškarac u pedesetim godinama zadobio je teške i trajne ozljede koje su liječnici opisali kao one koje "mijenjaju život", dok je žena u tridesetim godinama prošla s lakšim ozljedama i pružena joj je pomoć na licu mjesta.
Policija je brzo reagirala i Gabrielle Carrington je uhićena na mjestu događaja.
Određen joj je pritvor, a suočena je s nizom teških optužbi koje uključuju pokušaj ubojstva, nanošenje teških tjelesnih ozljeda s namjerom, opasnu vožnju te vožnju pod utjecajem alkohola.
*uz korištenje AI-ja
