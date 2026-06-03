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Misteriozne scene iz New Yorka: Ljudi izlaze iz kanalizacije pa nestaju, policija istražuje sve

Piše 24sata,
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Misteriozne scene iz New Yorka: Ljudi izlaze iz kanalizacije pa nestaju, policija istražuje sve
Foto: X/Canva

Snimke iz New Yorka izazvale su val nagađanja nakon što su skupine ljudi viđene kako ulaze i izlaze iz kanalizacijskog sustava. Policija istražuje neobične incidente, ali tvrdi da nema opasnosti za građane.

Stanovnici New Yorka posljednjih dana svjedoče prizorima koji više podsjećaju na filmsku scenu nego na stvarnost. Društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima se vide skupine ljudi kako usred noći izlaze iz gradskih šahtova, a slučaj je privukao pozornost policije. Istraga je pokrenuta nakon više prijava i objava koje prikazuju osobe kako na različitim lokacijama ulaze u kanalizacijski sustav te se nekoliko sati kasnije ponovno pojavljuju na površini, prenosi NBC. Iz njujorške policije poručuju da zasad nema razloga za uzbunu. - Kako bismo se uvjerili da nema prijetnje za javnost, naši visoko obučeni pripadnici Jedinice za hitne službe pregledali su kanalizacijski sustav. Provjeravali su jesu li pojedinci ostavili nešto zlonamjerno, no ništa nije pronađeno - stoji u izjavi.

Dodali su kako je sustav pregledao i gradski Odjel za zaštitu okoliša, koji upravlja kanalizacijskom mrežom, te da nije utvrđena nikakva šteta na opremi. U incidentima nije bilo ozlijeđenih niti je itko uhićen.

Jedna od teorija koju istražitelji razmatraju jest da muškarci obilaze podzemne prolaze tražeći vrijedne predmete koji završe u kanalizaciji. Tu je mogućnost za NBC spomenuo jedan visoki policijski dužnosnik.

Prva dojava stigla je prošlog četvrtka oko 23 sata iz četvrti Gravesend u Brooklynu. Svjedok je prijavio da je osam osoba podiglo poklopac šahta i spustilo se u podzemlje. Prema policijskom izvješću, ista je skupina viđena kako izlazi iz šahta približno tri sata kasnije. Na jednoj od snimki objavljenih na društvenim mrežama vidi se osmero ljudi kako izlaze iz kanalizacije te se potom presvlače uz parkirane automobile.

Samo dva sata nakon prve prijave policija je dobila još jedan poziv. Ovoga puta nekoliko osoba primijećeno je kako ulazi u šaht u Williamsburgu, također u Brooklynu. Vlasti navode da su se ponovno pojavili nakon više od dva i pol sata, sjeli u automobil i udaljili se.

Portal Williamsburg 365 objavio je snimku na kojoj se vidi sedam ljudi kako izlaze iz šahta, dok posljednja osoba za njima zatvara poklopac.

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Neobični događaji podsjetili su na sličan slučaj zabilježen 5. svibnja u Astoriji, u Queensu. Tada su stanovnici oko dva sata ujutro prijavili da su vidjeli nekoliko osoba kako otvaraju šaht.

Svoje iskustvo za NBC New York podijelio je i svjedok Aki Jakupovic.

- Tri neka lika u čudnoj opremi hodaju uokolo, otvore šaht i uđu unutra, kao Nindža kornjače - rekao je.

Na nadzornim snimkama vide se muškarci s naglavnim svjetiljkama i visokim ribarskim čizmama.

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- Gledao sam ja njih, gledali su oni mene. Bilo mi je jasno da nešto smjeraju. Ušli su, zatvorili poklopac i nestali, kao da ih nikad nije ni bilo - dodao je Jakupovic.

Policija zasad nije potvrdila jesu li svi zabilježeni slučajevi povezani, pa misterij ljudi koji se pojavljuju iz njujorškog podzemlja i dalje ostaje neriješen.

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