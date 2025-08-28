Obavijesti

POSLJEDICE NAPADA

Jezive snimke iz Kijeva nakon ruskog udara: Najmanje 19 mrtvih, među njima su i djeca

Piše Julia Očić,
Rusija je tijekom noći izvela masovni napad na Kijev. To je drugi najveći zračni napad od početka rata

U noći sa srijede na četvrtak Rusija je izvela jedan od najžešćih napada na Ukrajinu. Broj poginulih popeo se do 19, a među njima je i četvero djece, a 63 osobe su ranjene, među kojima i 11 djece, objavio je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko na svojem Telegram kanalu. Potraga za ozlijeđenima koji su zarobljeni u ruševinama još je u tijeku.

Brojni su civilni objekti oštećeni, a projektili su pogodili i zgradu Savjetodavne misije Europske unije u Ukrajini te zgradu u kojoj svoje sjedište ima British Council. Ovaj je napad bio drugi najveći zračni napad na Ukrajinu od početka rata. Ispaljeno je ukupno 598 dronova i 31 raketa na 13 lokacija diljem zemlje.

Brojni europski čelnici oštro su osudili napad, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na svojem je Telegram kanalu poručio:

- Čekamo reakciju Kine na ovo što se događa. Kina je više puta pozvala na neproširenje rata i prekid vatre. A toga nema zbog Rusije. Čekamo reakciju Mađarske. Smrt djece trebala bi izazvati više emocija od bilo čega drugoga. Očekujemo reakciju svih u svijetu koji su pozivali na mir, a sada češće šute nego što zauzimaju principijelne stavove. I već je definitivno vrijeme za nove oštre sankcije protiv Rusije zbog svega što čini. Svi su rokovi već prošli, desetci su prilika za diplomaciju uništeni. Rusija mora osjetiti svoju odgovornost za svaki udar, za svaki dan ovog rata. Vječno sjećanje svim žrtvama Rusije!

Gradonačelnik Vitalij Kličko također je objavio kako će 29. kolovoza biti Dan žalosti za sve poginule u ruskom napadu.

