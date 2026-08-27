JEZIVI PRIZORI Ovako Nepal izgleda danas: Stotine nestalih, bujica je nosila cijela mjesta

Dok broj poginulih u Nepalu raste, prava skala ljudske tragedije tek se nazire. Ured nepalskog premijera objavio je da se traga za 484 osobe, od čega je 391 strani državljanin, a 93 Nepalca. Na kineskoj strani granice, u tibetanskoj regiji Gyirong, broj nestalih popeo se na čak 558. Među nestalima je i najmanje 28 nepalskih policajaca. | Foto: Navesh Chitrakar