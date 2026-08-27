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BROJ MRTVIH RASTE

JEZIVI PRIZORI Ovako Nepal izgleda danas: Stotine nestalih, bujica je nosila cijela mjesta

Pogođeno područje iznimno je popularno među planinarima i hodočasnicima koji putuju prema svetoj planini Kailash na Tibetu
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A survivor is transported to a safer place in heavy machinery following a flash flood at Trishuli, Nepal
Prema podacima nepalske turističke zajednice, među nestalima je najmanje 133 Indijca, 54 Amerikanca, 34 Australca, 33 Britanca i desetak Kanađana. Jedna od turističkih agencija, Himalayan Glacier, izvijestila je da je izgubila kontakt s grupom od 47 osoba, uključujući klijente i vodiče iz SAD-a, Australije, Kanade, Singapura i Velike Britanije. | Foto: Navesh Chitrakar
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Prema podacima nepalske turističke zajednice, među nestalima je najmanje 133 Indijca, 54 Amerikanca, 34 Australca, 33 Britanca i desetak Kanađana. Jedna od turističkih agencija, Himalayan Glacier, izvijestila je da je izgubila kontakt s grupom od 47 osoba, uključujući klijente i vodiče iz SAD-a, Australije, Kanade, Singapura i Velike Britanije. | Foto: Navesh Chitrakar
Komentari 3

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