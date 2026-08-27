JEZIVI PRIZORI Ovako Nepal izgleda danas: Stotine nestalih, bujica je nosila cijela mjesta

Pogođeno područje iznimno je popularno među planinarima i hodočasnicima koji putuju prema svetoj planini Kailash na Tibetu
Prema podacima nepalske turističke zajednice, među nestalima je najmanje 133 Indijca, 54 Amerikanca, 34 Australca, 33 Britanca i desetak Kanađana. Jedna od turističkih agencija, Himalayan Glacier, izvijestila je da je izgubila kontakt s grupom od 47 osoba, uključujući klijente i vodiče iz SAD-a, Australije, Kanade, Singapura i Velike Britanije.
| Foto: Navesh Chitrakar
Prema podacima nepalske turističke zajednice, među nestalima je najmanje 133 Indijca, 54 Amerikanca, 34 Australca, 33 Britanca i desetak Kanađana. Jedna od turističkih agencija, Himalayan Glacier, izvijestila je da je izgubila kontakt s grupom od 47 osoba, uključujući klijente i vodiče iz SAD-a, Australije, Kanade, Singapura i Velike Britanije. |
Foto: Navesh Chitrakar
Prema podacima nepalske turističke zajednice, među nestalima je najmanje 133 Indijca, 54 Amerikanca, 34 Australca, 33 Britanca i desetak Kanađana. Jedna od turističkih agencija, Himalayan Glacier, izvijestila je da je izgubila kontakt s grupom od 47 osoba, uključujući klijente i vodiče iz SAD-a, Australije, Kanade, Singapura i Velike Britanije.
| Foto: Navesh Chitrakar
Dok broj poginulih u Nepalu raste, prava skala ljudske tragedije tek se nazire. Ured nepalskog premijera objavio je da se traga za 484 osobe, od čega je 391 strani državljanin, a 93 Nepalca. Na kineskoj strani granice, u tibetanskoj regiji Gyirong, broj nestalih popeo se na čak 558. Među nestalima je i najmanje 28 nepalskih policajaca.
| Foto: Navesh Chitrakar
Spasilačke ekipe i volonteri suočavaju se s golemim izazovima. Oštećena infrastruktura, loše vrijeme i nepristupačan planinski teren značajno otežavaju spasilačke operacije. Nepalska vojska rasporedila je dvije tisuće vojnika za kopnene i zračne potrage te je do sada uspjela spasiti 97 osoba, uključujući tri radnika zarobljena u tunelu hidroelektrane.
| Foto: Navesh Chitrakar
Keshav Prasad Baral (68) ispričao je novinarima kako je bujica izgledala kao "ogroman nalet blata koji ide ravno prema nama". Voda je prodrla u njegov dom i rasla sve više.
| Foto: Navesh Chitrakar
- Pokušao sam zgrabiti ruku svoje supruge, ali voda ju je odnijela. Nekoliko sati kasnije, helikopter je došao po mene. Moja žena je i dalje negdje ispod blata. Nema je - rekao je slomljeni čovjek.
| Foto: Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto SAROJ DHAKAL
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Monika Malla
Foto Monika Malla
Foto Monika Malla
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto Navesh Chitrakar
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto Navesh Chitrakar
Foto SOCIAL MEDIA
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto 2026 PLANET LABS PBC
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
Foto Navesh Chitrakar
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Foto Altitude Air
Foto Altitude Air
Foto Altitude Air
Foto Sujan Bagale
Foto Sujan Bagale
Foto Sujan Bagale
Foto Sujan Bagale
Foto Sujan Bagale