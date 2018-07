Jezivi rasplet: Dječaka je zalio kiselinom njegov vlastiti otac?

Majka i njezin trogodišnji sin koji je prije nekoliko dana bio žrtva napada kiselinom odvedeni su u sigurnu kuću, a policija i dalje istražuje okolnosti stravičnog incidenta. No prema još neslužbenim informacijama, među uhićenima za ovaj gnjusan zločin je i otac dječaka.

Prema trenutno dostupnim informacijama, policija vjeruje da je napad povezan s ružnim prekidom veze, a u javnosti su se pojavile spekulacije da je prava meta napada bila majka djeteta. Žena za koju se vjeruje da je iz Istočne Europe, posljednjih osam mjeseci, koliko je prošlo od prekida veze, živjela je sa svoje troje djece u mirnom predjelu Worcestera.

U subotu, usred bijela dana, četiri napadača prišla su trogodišnjem dječaku koji je mirno sjedio u kolicima pokraj svoje majke i polili ga nagrizajućom tekućinom. Mališan je zbog teških opeklina na licu i ruci odveden u bolnicu, a policija je zahvaljujući nadzornim kamerama već sljedećeg dana uhitila napadače.

Prema iskazima susjeda, muškarci su navodno Romi porijeklom iz Istočne Europe i uspješni boksači.

- U obitelji je zbog nesuglasica bilo zle krvi, a razlog za ovaj napad mogao bi biti ružan prekid veze između dječakovog oca i majke, koja je vjerojatno bila prava meta napada - ispričao je drugi susjed.

Izvor DailyMaila upućen u istragu kaže da je majka dječaka pobjegla iz Wolverhamptona u Worcester zbog obiteljskih problema. Uhićenog 39-godišnjeg muškarca, jedan od osumnjičenih za napad, policija je pronašla upravo u Wolverhamptonu. Sumnja se da je upravo on otac dječaka.

