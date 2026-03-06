Obavijesti

UŽAS U CLEVELANDU

Jezivi zločin u SAD-u: Našli tijela curica u koferima, uhitili majku

Piše Iva Tomas,
Vratio sam se i pogledao, a bio je to kofer koji je bio napola zakopan i izvukao sam ga i pogledao u njega - bila je to glava. Nečija glava unutra, rekao je mještanin

Policija je pronašla tijela dviju djevojčica u ponedjeljak navečer u parku na rubu Clevelanda, nakon što je mještanin Phillip Donaldson koji je šetao psa ugledao kofer i u njemu uočio glavu. Preminule djevojke su identificirali kao Amor Wilson (10) i Milu Chatman (8). Utvrdili su da su u rodu i obje su iz Clevelanda. Dva dana nakon pronalaska tijela, policija je uhitila njihovu majku Aliyah Henderson, piše NBC News.

Majka je optužena za dva ubojstva, a pretragom njezina doma, zatekli su još jedno dijete u dobrom zdravstvenom stanju, koje su predali Odjelu za djecu i obiteljske usluge.

- Trenutno ne znamo koliko su dugo maloljetnice bile na ovom mjestu. Bilo je to neko vrijeme - rekla je u utorak načelnica policije Clevelanda Dorothy Todd.

Tijekom konferencije za novinare u utorak poslijepodne, Todd je rekla da su njihova tijela pronađena u koferima zakopanim u plitkim grobovima. Donaldson je rekao je da je do strašnog otkrića došao kada se njegov pas počeo motati oko hrpe zemlje.

- Bila je kao hrpa zemlje, ona je stala onjušiti. Obično samo hodam i ona me sustigne, ali predugo joj je trebalo. Vratio sam se i pogledao, a bio je to kofer koji je bio napola zakopan i izvukao sam ga i pogledao u njega - bila je to glava. Nečija glava unutra, rekao je za News5Cleveland.

Istaknuo je da ga posebno uznemiruje činjenica da se u blizini mjesta pronalaska nalazi i škola.

- Stvarno je tužno vidjeti nešto ovakvo, a prolazio sam pored toga barem tjedan dana. Ta hrpa zemlje barem tjedan dana prije nego što mi je uopće pala na pamet - i provjerio sam, dodaje Donaldson.

Istražitelji pretražuju mjesto događaja. Policija prikuplja informacije i snimke nadzornih kamera s područja te uspostavlja cjelodnevnu liniju za sve dojave i saznanja.

