JEZIVO: Na ušću Vuke u Dunav pronašli mrtvo tijelo

Vukovarska policija izvijestila je da je u 16:05 sati dobila dojavu o mrtvom tijelu koje je uočenu u ušću Vuke u Dunav. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, vatrogasci i mrtvozornik.

Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili točnost dojave i sada slijedi očevid.