VUKOVAR

JEZIVO: Na ušću Vuke u Dunav pronašli mrtvo tijelo

Piše Filip Sulimanec,
Vukovar: Spomen križ na ušću Vuke u Dunav | Foto: Tin Mandic/PIXSELL

Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili točnost dojave i sada slijedi očevid

Vukovarska policija izvijestila je da je u 16:05 sati dobila dojavu o mrtvom tijelu koje je uočenu u ušću Vuke u Dunav. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, vatrogasci i mrtvozornik.

TIJELO BACIO U BUNAR Županja: Zajedno su pili, pa ga udario sjekirom, upucao i bacio tijelo u bunar. Saznao je kaznu
Županja: Zajedno su pili, pa ga udario sjekirom, upucao i bacio tijelo u bunar. Saznao je kaznu

Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili točnost dojave i sada slijedi očevid.

