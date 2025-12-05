Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili točnost dojave i sada slijedi očevid
VUKOVAR
JEZIVO: Na ušću Vuke u Dunav pronašli mrtvo tijelo
Čitanje članka: < 1 min
Vukovarska policija izvijestila je da je u 16:05 sati dobila dojavu o mrtvom tijelu koje je uočenu u ušću Vuke u Dunav. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, vatrogasci i mrtvozornik.
Policijski službenici su na mjestu događaja potvrdili točnost dojave i sada slijedi očevid.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku