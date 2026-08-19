JEZIVO OTKRIĆE U francuskom vinogradu pronašli su spaljeno tijelo nestale TikTokerice

Francusku je potresao šokantan slučaj nakon što je 12. kolovoza u vinogradu u Saint-Gillesu pronađeno spaljeno tijelo. DNK analiza potvrdila je da pripada Soniji Bellini (29), popularnoj TikTok influencerici s više od 250.000 pratitelja, čiji je nestanak prijavljen nekoliko dana ranije. Tužiteljstvo u Nîmesu pokrenulo je istragu zbog "atentata", francuskog termina za ubojstvo s predumišljajem, piše Bild.

Tko je bila Sonia Bellina?

Sonia Bellina izgradila je zavidnu online karijeru s preko 259.000 pratitelja na TikToku. Popularnost je stekla od 2020. godine objavljujući videozapise u kojima je sinkronizirala usne s popularnim zvučnim zapisima te prikazivala glamur. Njezina aktivnost na društvenim mrežama značajno se smanjila početkom 2025., nakon čega je uslijedilo razdoblje neaktivnosti. Obitelj je njezin privatni život držala podalje od javnosti, a nakon potvrde smrti, pratitelji su počeli ostavljati poruke sućuti.

Jezivo otkriće dogodilo se kada je lokalni poljoprivrednik naišao na golo i djelomično spaljeno tijelo skriveno između redova vinove loze u Saint-Gillesu. Odmah je pozvana policija, a na teren je upućeno oko 40 žandara koji su osigurali šire područje. Istragu vodi istražni odjel žandarmerije iz Nîmesa, uključujući posebnu jedinicu za teške zločine.

Tužiteljstvo je slučaj odmah okarakteriziralo kao istragu "atentata", što ukazuje na to da vlasti vjeruju kako je ubojstvo bilo planirano. Istražitelji pomno pregledavaju vinograd u potrazi za forenzičkim dokazima koji bi mogli pomoći u rekonstrukciji događaja i dovesti do počinitelja. Detalji s obdukcije, koja bi trebala otkriti točan uzrok smrti, još nisu objavljeni.

Foto: Društvene mreže

Obitelj moli za mir dok se bore s glasinama

Dok istraga traje, obitelj Sonije Belline proživljava teško razdoblje, otežano širenjem glasina na internetu. Njezina sestra je u prijenosu uživo na TikToku otkrila da je Sonia u noći nestanka, 11. kolovoza, otišla na sastanak s muškarcem, nakon čega je nestala. Ta informacija nije službeno potvrđena. Odvjetnik obitelji, Mourad Battikh, oštro je reagirao na situaciju.

​- Obitelj prolazi kroz ekstremno nasilno iskušenje. Širenje glasina, nagađanja i nečuvenih primjedbi nanosi dodatnu, nepotrebnu patnju i vjerojatno će ometati istragu - poručio je.

Obitelj se bori i s uvredljivim komentarima o Sonijinom izgledu. Zasad nema službeno osumnjičenih, a motiv ovog brutalnog zločina ostaje nepoznanica.

*uz korištenje AI-ja

