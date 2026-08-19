JEZIVO Terorizirao u SAD-u ljude s maskom iz horor filma! 'Jedna je žena u panici krenula bježati'

Policija u Philadelphiji traga za mladićem koji je, noseći jezivu masku lutke Chuckyja iz poznatog horor serijala, gotovo 20 minuta terorizirao prolaznike u središtu grada. Najmanje šest osoba bilo je na meti napadača koji je, kako se čini, sve snimao mobitelom "za vlastite potrebe", navode istražitelji koji pregledavaju društvene mreže, piše ABC News.

Najpotresniji trenutak dogodio se oko 5:30 ujutro kada je maskirani muškarac počeo proganjati 40-godišnju trkačicu. Prema policijskom izvješću, držao je mobitel ispred nje kao da snima i dva puta je upitao: "Jesi li spremna umrijeti?". U panici je žena počela vrištati i bježati, pri čemu je pala i ozlijedila nogu. Zasad je jedina žrtva koja se javila policiji, iako se vjeruje da je napadač nasumično uznemirio barem šestero ljudi.

Foto: američka policija

Niz napada u dvadeset minuta

Cijeli niz incidenata odigrao se u srijedu ujutro unutar dvadesetak minuta. Prije napada na trkačicu, osumnjičenik je proganjao muškarca u reflektirajućem prsluku. Pokušao je ući i u lokalni Dunkin', no osoblje ga je odbilo uslužiti zbog bizarnog ponašanja i maske. Nakon potjere, pobjegao je prema podzemnoj stanici. Policija ga opisuje kao crnog muškarca starosti između 16 i 20 godina, vitke građe i visokog oko 173 cm. Snimljen je i kako spušta masku, otkrivajući lice. Nosio je plavi karirani ruksak. Kada ga uhite, suočit će se s optužbama za terorističke prijetnje, uznemiravanje i napad.

Foto: američka policija

Ipak, napadač nije prošao bez otpora. Prolaznica Jameka primijetila je da se prikrada trkačici sa slušalicama te ju je pokušala upozoriti. Kada se napadač okrenuo prema njoj, Jameka se nije uplašila. Stala je u borbeni stav, a kada je on podigao ruke, udarila ga je nogom ravno u prsa.

​- Djelovao je tako dezorijentirano oko svojih stvarnih ciljeva. Imala sam torbe, nije išao za njima. Nije se činilo da ima jasan cilj. Pomislila sam, u redu, da vidimo znaš li se tući - a nije znao - ispričala je za lokalne medije.

*uz korištenje AI-ja