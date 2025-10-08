JFK ju je zvao 'Komad'. Nakon braka s njegovim bratom prošla je kroz pakao alkoholizma...

Joan Bennett Kennedy, prva supruga pokojnog američkog senatora Teda Kennedyja, preminula je u srijedu u 89. godini. Umrla je mirno u snu u svom domu u Bostonu, ostavivši iza sebe nasljeđe obilježeno glamurom, tragedijom i nevjerojatnom osobnom borbom. Njezin život, koji je započeo kao bajka ulaskom u najpoznatiju američku političku dinastiju, pretvorio se u javnu i bolnu bitku s alkoholizmom, depresijom i pritiskom života pod neprestanim svjetlima reflektora. Ipak, ostat će zapamćena ne samo kao supruga Kennedyja, već i kao talentirana pijanistica, zagovornica umjetnosti i jedna od prvih javnih osoba koja je hrabro progovorila o ovisnosti.

Ulazak u klan Kennedy

Rođena kao Virginia Joan Bennett 9. rujna 1936. u New Yorku, odrasla je u imućnoj obitelji u predgrađu Bronxville. Njezin otac bio je uspješan direktor u oglašavanju, no obiteljski život bio je narušen alkoholizmom njezinih roditelja. Kao zapanjujuća plavokosa ljepotica, Joan je bila i uspješna pijanistica te se povremeno bavila manekenstvom dok je studirala na Manhattanville Collegeu.

Upravo je ondje 1957. godine upoznala Teda Kennedyja. Spojila ih je njegova sestra Jean, koja je s Joan pohađala isti koledž. Ted je bio student prava na Sveučilištu u Virginiji, a Joan je odmah osvojio. "Bio je visok i prekrasan", izjavila je kasnije. Ni on nije ostao imun na njezinu ljepotu; njegov brat, budući predsjednik John F. Kennedy, dao joj je nadimak "The Dish" (Komad).

Njihova veza bila je brza i romantična. Zaručili su se 1957., a vjenčali 29. studenog 1958. godine. Navodno je patrijarh obitelji, Joe Kennedy, inzistirao na braku unatoč rezervama koje su oboje imali. S 22 godine, Joan je postala dio klana Kennedy, baš u trenutku kada je njihova politička moć dosezala vrhunac.

Joan i Ted Kennedy |

Kada je Ted 1962. godine izabran u Senat, Joan je s 25 godina postala najmlađa supruga najmlađeg senatora u povijesti SAD-a. Preselili su se u Washington, gdje je započeo njezin glamurozni život kao supruge senatora i šogorice predsjednika. No, unatoč vanjskom sjaju, Joan se često osjećala kao autsajder u izrazito kompetitivnoj i bučnoj obitelji Kennedy. Savjet joj je dala Jackie Kennedy, rekavši joj da utjehu pronađe u sviranju klavira, kao što je ona pronalazila u slikanju.

Ubrzo su uslijedile tragedije koje su potresle obitelj i cijeli svijet. Atentat na Johna F. Kennedyja 1963. bio je prvi u nizu strašnih udaraca. Sljedeće godine, Joan je rodila mrtvorođenog dječaka, a nedugo zatim Ted je jedva preživio pad privatnog zrakoplova u kojem je zadobio teške ozljede kralježnice. Dok se on oporavljao, Joan je preuzela njegovu kampanju za reizbor i s lakoćom pobijedila, osjećajući se tada bliže suprugu nego ikad.

No, brak je počeo pucati pod pritiskom Tedovih javnih afera. Rođenje sina Patricka 1967. donijelo je kratkotrajnu radost, ali već 1968. uslijedio je novi šok: atentat na Roberta F. Kennedyja. Tuga je slomila Joan, a Tedove nevjere postajale su sve bezobzirnije.

Konačni udarac dogodio se u srpnju 1969. u Chappaquiddicku. Ted Kennedy sletio je automobilom s mosta, a u nesreći je poginula njegova suputnica, 28-godišnja Mary Jo Kopechne. Kennedy je pobjegao s mjesta nesreće, a skandal koji je uslijedio razotkrio je mračnu stranu njegova života. Joan je, trudna i nakon dva prethodna pobačaja, stajala uz supruga na sprovodu Mary Jo, no mjesec dana kasnije izgubila je i treće dijete. Tada se u potpunosti okrenula alkoholu kao bijegu od stvarnosti.

Borba s alkoholizmom i raspad braka

Njezina privatna borba postala je javna 1974. kada je prvi put uhićena zbog vožnje u pijanom stanju. "Ponekad sam pila da se opustim na zabavama", priznala je za časopis People 1978. godine. "Drugi put sam pila da zatomim nesreću, da utopim tugu."

Par se razdvojio 1977. godine, no Joan ga je i dalje podržavala tijekom njegove neuspješne predsjedničke kampanje 1980. godine. Njihov brak službeno je okončan razvodom 1982. godine. Joan se nikada nije preudala.

Nakon razvoda preselila se u Boston, gdje je pokušala ponovno izgraditi svoj život. Upisala je magisterij iz glazbenog obrazovanja, počela predavati i posvetila se svojoj prvoj ljubavi – glazbi. Napisala je i knjigu "The Joy of Classical Music" te nastupala s orkestrima.

Ipak, borba s ovisnošću se nastavila. Uslijedila su nova uhićenja zbog vožnje u pijanom stanju 1988. i 1991. godine. Najnižu točku dosegla je 2005., kada je pronađena dezorijentirana i ozlijeđena na ulici u Bostonu nakon pada u pijanom stanju. U to vrijeme otkriveno je da je pila vodice za ispiranje usta i ekstrakt vanilije kako bi sakrila ovisnost. Njezina su djeca tada preuzela zakonsko skrbništvo nad njom i njezinom imovinom, osiguravši joj potrebno liječenje.

- Uvijek ću se diviti svojoj majci zbog načina na koji se suočila sa svojim izazovima – s milošću, hrabrošću, poniznošću i iskrenošću - izjavio je njezin sin Ted Kennedy Jr. Njegov brat Patrick dodao je: "Mama je bila snažan primjer milijunima ljudi s problemima mentalnog zdravlja."

John Williams, proslavljeni dirigent, odao joj je počast kao vrsnoj glazbenici.

- Joan je bila izvanredna pijanistica s impresivnim poznavanjem klasičnog glazbenog repertoara. Njezina posvećenost orkestru Boston Pops i mladima Bostona imat će trajan utjecaj - rekao je.