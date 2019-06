Johnson: 'Nećemo EU platiti 39 milijardi funti za 'razvod'

Velika Britanija će platiti "račun" vrijedan 39 milijardi jedino kada će postojati "veća jasnoća" o postizanju sporazuma, rekao je Johnson u intervjuu za novine Sunday Times.

- Uvijek sam smatrao da je vrlo neobično da bi mi trebali pristati izdati ček prije postizanja konačnog sporazuma, kazao je Johnson.

- U postizanju dobrog sporazuma novac je jako otapalo i jak podmazivač, dodao je.

May je dala ostavku na mjesto predsjednice Konzervativne stranke u petak, što je izazvalo stranačku utrku za njezinog nasljednika, ali ne i parlamentarne izbore.

Premijerka May obznanila je svoj plan o podnošenju ostavke prošlog mjeseca, prihvativši da nije uspjela sklopiti sporazum o britanskom napuštanju Europske unije.

May ostaje premijerka do odabira novog vođe Konzervativne stranke, što može potrajati i do dva mjeseca.

Proces nominiranja kandidata održat će se u ponedjeljak, a za ulazak u "utrku" potrebna je podrška osam zastupnika u britanskom parlamentu.

Prvi krug glasanja održava se u četvrtak, a izbori, na kojima glasa 313 konzervativnih zastupnika u Donjem domu britanskog parlamenta, održavat će se dok ne ostanu samo dva kandidata.

Nakon toga će biti organizirani izbori na kojima mogu glasati svi članovi Konzervativne stranke (oko 120 tisuća).

Za sada je 11 zastupnika objavilo namjeru kandidiranja. Britanski premijer mora prethodno biti zastupnik u parlamentu.

Johnson je jedan od glavnih favorita, a u Velikoj Britaniji vođa stranke koja ima većinu u parlamentu postaje premijer.