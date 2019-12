Johnson predstavio 'radikalan' plan: 'Provest ću brzi Brexit'

Britanski premijer Boris Johnson predstavio je u četvrtak radikalan plan rada svoje nove vlade koji predviđa brzi Brexit, nove trgovinske sporazume i preobrazbu zemlje kako bi se opravdalo povjerenje birača koji su mu omogućili uvjerljivu izbornu pobjedu.

Samo tjedan dana nakon što je sa svojom Konzervativnom strankom osvojio najveću parlamentarnu većinu od Margaret Thatcher 1987., Kraljičin govor otkrio je pojedinosti njegovih planova za zemlju nakon više od tri godine Brexit sage.

Johnson želi ispuniti očekivanja birača sjeverne i središnje Engleske koji su glasali za njega umjesto za oporbene laburiste za koje tradicionalno glasaju.

Među iznesenim obećanjima su povećanje potrošnje za zdravstvo, više kazne za nasilna kaznena djela i jačanje radničkih prava, a glavni prioritet sažet je u njegovu predizbornom sloganu da će "provesti Brexit", što potvrđuje da će Britaniju izvesti iz EU-a 31. siječnja.

Poručio je da više neće dopustiti odgađanja i isključio mogućnost produljenja prijelaznog razdoblja poslije 2020., do kada bi se trebalo dogovoriti sporazum o slobodnoj trgovini s EU-om. Dao je do znanja da će paralelno pregovarati o slobodnoj trgovini i s drugim zemljama.

"Naša zadaća je da provedemo Brexit i napustit ćemo EU krajem siječnja", rekao je Johnson u uvodnom obraćanju zastupnicima prije Kraljičina govora, kojim kraljica Elizabeta predstavlja program svoje vlade na početku rada novog saziva parlamenta.

"Oslobodit ćemo zemlju čvrstog stiska neodlučnosti, povratiti povjerenje naroda i poslovnog sektora. Izbjeći ćemo zamku daljnjeg oklijevanja i odgađanja isključujući bilo kakvo produljenje prijelaznog razdoblja poslije 2020."

Johnson planira u petak početi proces donošenja zakonskog okvira koji je potreban za ratifikaciju izlaska iz EU-a 31. siječnja.

Ocijenivši da je program njegove vlade "najradikalniji Kraljičin govor generacije", Johnson je obećao da će prekinuti politiku štednje koju se provodilo zadnjih devet godina.

Obećao je veću potrošnju za zdravstvo donošenjem zakona koji će to jamčiti. To znači dodatnih 33,9 milijarda funti na godinu do 2023./24.

Obećao je i bolje obrazovanje, bolju infrastrukturu i bolju tehnologiju, kao i reviziju sigurnosne, obrambene i vanjske politike, "najradikalnije preispitivanje našeg mjesta u svijetu od završetka Hladnog rata".

"Naša ambicija je ništa manje nego potpuna preobrazba naše zemlje nabolje", zaključio je.