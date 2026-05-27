Jokić o turizmu u Hrvatskoj: 'More je postaje nedostižno i Norvežanima, a kamoli nama'

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, donosi i drugi dio istraživanja. Ovaj mjesec ispitanici su odgovarali na namjeravaju li ići ove godine na ljetovanje i iz kojih razloga da ili ne. Uz to, istraživanje donosi osjećaju li se građani sigurno u našoj zemlji. Rezultate je prezentirala i analizirala reporterka Sabina Tandara Knezović, uz gosta komentatora Borisa Jokića.

NAMJERAVATE LI OVE GODINE IĆI NA LJETOVANJE?

U jučerašnjem istraživanju smo vidjeli kako su inflacija, visoke cijene, niske plaće i mirovine među glavnim boljkama građana. Drugi dio istraživanja donosi mogu li si uz sve to građani priuštiti ljetovanje.

Na pitanje planirate li ove godine ići na ljetovanje, 35 posto ispitanika odgovara potvrdno, 54 posto ne planira ići na ljetovanje, dok 11 posto još ne zna.

- U Hrvatskoj postoji značajan broj ljudi koji nisu u financijskoj mogućnosti ići na more. Osim toga, ne ljetuje se samo na moru, neki idu i u planine. Također, treba ući u to što je Hrvatska. U Hrvatskoj smo sve stariji, dio umirovljenika nije u mogućnosti ići na more. S obzirom na to da dio stanovnika i živi na moru, ovakve brojke ne trebaju čuditi - analizirao je Jokić te dodao:

- Najljepše more od svih mora postaje sve nedostižnije i nedostupnije. Cijene smještaja i prehrane su takve da si netko iz Norveške ne može priuštiti, a kamoli netko tko dolazi iz Garešnice, Zaboka ili Gospića. Sve to ukazuje da bismo trebali promisliti kakav turizam gajimo i što činimo za naše građane da mogu uživati u onome što je dio Hrvatske.

GDJE PLANIRATE LJETOVATI?

Od ovih 35 posto koji su odgovorili da idu na ljetovanje, njih 82 posto planira ljetovati u Hrvatskoj, 16 posto u inozemstvu, a 2 posto još ne zna.

VRSTA SMJEŠTAJA

Jasnije je zašto građani biraju Hrvatsku i po podacima gdje će odsjesti. Njih 30 posto planira provesti ljetovanje u plaćenom privatnom smještaju. 25 posto ljetuje kod obitelj ili prijatelja te ne plaća smještaj. 20 posto bira hotel, dok 18 posto ima vlastitu nekretninu. Tek 2 posto odsjeda

u kampu, a 1 posto u hostelu. Neki drugi smještaj odgovorilo je njih 3 posto, dok 1 posto još ne zna.

- Značajan dio ljudi se odlučuje kod rodbine, ili idu u zimmer frei, mali dio odlazi u hotele. Takva vrsta smještaja postaje luksuz, a to ne bi trebalo biti tako. Mi bismo trebali biti društvo koje je okrenuto prema nama kao potrošačima, da cijene budu pristupačne kako bi ljudi mogli uživati u tom moru, u toj obali - rekao je Jokić.

- Postavlja se pitanje kakav mi to turizam gajimo. Turizam treba biti takav da što manje šteti okolišu i da što više služi ljudima Hrvatske. Umjesto toga, turizam postaje sve veći teret za prirodu, ali i za lokalno stanovništvo, s druge strane sve manje je usmjeren prema domaćem stanovništvu - dodao je Jokić.

ZAŠTO OVE GODINE NEĆETE IĆI NA LJETOVANJE?

Kao glavni razlog oni koji ne planiraju na ljetovanje navode financijske razloge, odnosno ljetovanje si ne mogu priuštiti. To je odgovorilo više od polovice ispitanika, njih 51 posto. 20 posto ionako živi na moru ili dovoljno blizu mora. Njih 8 posto odgovorilo je da ne voli ljetovanja, a 6 posto kao razlog zašto ne idu na ljetovanje ove godine navodi obiteljske obveze. 5 posto ne može ići zbog zdravstvenih razloga, a 4 posto zbog obveza na poslu ili faksu. Neki drugi razlog ima 5 posto ispitanika, a ne zna 1 posto.

- Mislim da bi trebalo osvještavati tu činjenicu. Kada nam politika govori da smo sve bogatiji, sve imućniji, a značajan dio stanovništva si sve više ne može priuštiti neke stvari koje su možda i mogli dok su bili, pod navodnicima, siromašniji. U odnosu na razdoblje prije 20 godina sve manje se stanovništva odlučuje na ljetovanje u jeku sezonu na našoj obali - poručio je Jokić.

- Uvijek treba imati u vidu rast primanja, koji sigurno postoji, ali i nesrazmjer rasta cijena za određene usluge. Jedna od takvih je i odmor - zaključuje.

OSJEĆATE LI SE SIGURNO U HRVATSKOJ?

Istraživanje donosi i osjećaju li se ispitanici sigurno u Hrvatskoj. Da se osjeća nesigurno reklo je 7 posto ispitanika, dok se sigurno osjeća njih čak 91 posto. Ne zna 2 posto.

- To je najveća vrijednost Hrvatske. Treba činiti sve da se sigurnost zadrži kao naša vrijednost i osobina naših života. Svi mi koji imamo priliku komunicirati s kolegama iz zemalja s većim BDP-om i putovati znamo da je osjećaj sigurnosti nešto što zemlju čini posebno vrijednom. Kada se događaju scene koje su se događale u zadnje vrijeme, trebamo oštro osuđivati nasilje kako bismo utjecali na sigurnost svih onih koji žive ovdje i onih koji dolaze ovdje. Sa sigurnošću se nikada ne bismo trebali zezati. Imamo prekrasnu zemlju, dobar sport, imamo umjetnost o kojoj malo govorimo i znanost čak, ali naša najveća vrijednost je sigurnost koja proizlazi iz osjećaja zajednice, iz osjećaja komunikacije među ljudima i to bismo trebali graditi, a ne trovati se kojekakvim sukobima na društvenim mrežama i okolo i činiti sve da osjećaj sigurnosti ostane naša najveća i glavna vrijednost Hrvatske - zaključio je Jokić.

METODOLOGIJA:

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 19. svibnja putem metode Knowledge panel na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/-3,3%