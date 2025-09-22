Jong Un spreman na razgovore sa SAD-om, ali postavlja uvjet: Zaboravite denuklearizaciju!

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un rekao je da je spreman nastaviti kontakt sa Sjedinjenim Državama ako odustanu od zahtjeva da Pjongjang napusti svoj nuklearni program, objavili su sjevernokorejski mediji u ponedjeljak.

"Ako Sjedinjene Države odustanu od svoje obmanjujuće opsesije denuklearizacijom i, prepoznajući stvarnost, istinski žele mirno koegzistirati s nama, onda nema razloga zašto ne bismo mogli sjediti nasuprot njima", rekao je Kim, prema državnoj novinskoj agenciji KCNA.

"Osobno imam lijepe uspomene na sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa", dodao je Kim u govoru u sjevernokorejskom parlamentu tijekom vikenda.

Sjeverna Koreja provela je šest nuklearnih testova između 2006. i 2017. i od tada je nastavila razvijati svoj arsenal unatoč teškim međunarodnim sankcijama.

Pjongjang opravdava svoj vojni nuklearni program prijetnjama s kojima se, kako tvrdi, suočava od Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, uključujući Južnu Koreju. U siječnju je Kim Jong Un izjavio da će se ovaj program nastaviti "unedogled".

"Izdržljivost i otpornost"

Kim Jong Un je, prema KCNA-i, rekao da sankcije protiv njegove zemlje nisu djelovale. Naprotiv, pomogle su Sjevernoj Koreji da "postane jača, razvije izdržljivost i otpornost koju ne može slomiti nikakav pritisak", rekao je.

Donald Trump, koji je održao rijedak niz sastanaka s Kim Jong Unom tijekom svojeg prvog mandata, pokazao je spremnost od povratka na vlast u siječnju da obnovi kontakt sa sjevernokorejskim vođom, kojeg je opisao kao "pametnog momka".

Dvojica muškaraca su se prvi put sastala na povijesnom samitu u Singapuru u lipnju 2018., drugi put u Vijetnamu u veljači 2019., a zadnji put na međukorejskoj granici u lipnju 2019. Međutim, Sjedinjene Države nikada nisu uspjele izvući niti jedan ustupak od Pjongjanga u vezi s napuštanjem njegova nuklearnog oružja.

"Svijet već vrlo dobro zna što Sjedinjene Države rade nakon što prisile neku zemlju da se odrekne nuklearnog oružja i razoruža se", rekao je Kim Jong Un parlamentu, očito aludirajući na libijskog vođu Muamera Gadafija, koji je ubijen 2011. tijekom NATO-ove intervencije protiv njegove zemlje.

Premda je izrazio otvorenost za nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Državama, Kim je rekao da "nema razloga sjesti za pregovarački stol s Južnom Korejom", unatoč tome što novi južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung nastoji ublažiti napetosti sa Sjeverom.

"Jasno izjavljujemo da se nećemo baviti njima ni na koji način", izjavio je Kim Jong Un.

Odnosi Sjevera i Juga naglo su se pogoršali pod bivšim konzervativnim južnokorejskim predsjednikom Yoon Suk Yeolom (2022.-2024.), koji je zauzeo čvrst stav protiv Pjongjanga. Sjever je od tada službeno odustao od bilo kakvih planova za ponovno ujedinjenje, pa je čak i dinamitom uništio stare međukorejske ceste i željeznice izgrađene tijekom razdoblja detanta u prethodnim desetljećima.