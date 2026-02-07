Još će 4000 osoba trebati asistenta, dosad je podneseno preko 400 zahtjeva za pomoć

Više od 6.000 osoba u Hrvatskoj koristi uslugu osobnog asistenta, a očekuje se još 4.000 novih korisnika u ovoj godini, rekla je državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić tijekom saborske rasprave o Vladinoj uredbi donesenoj lani u prosincu, nakon što je Ustavni sud ukinuo pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. Kako Sabor u to vrijeme nije zasjedao, Vlada je morala donijeti uredbu kojom se izvršava odluka Ustavnog suda, a saborski će zastupnici o njoj glasati idući tjedan.

"Usluga osobne asistencije ni u jednom trenutku nije bila niti će biti ugrožena", rekla je Mađerić. Uredbom Vlada ispravlja diskriminatorne odredbe zakona pa će, između ostalog, pravo na asistenta ubuduće imati i mlađi od 18 godina koji se ne školuju, jer je sud naveo da pravo na osobnu asistenciju ne može ovisiti o školskom statusu, nego o stvarnim potrebama djeteta. Pravo na asistenta imat će i djeca i odrasli korisnici usluge pomoći u kući, osobe s invaliditetom čiji roditelj ili drugi članovi obitelji imaju status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja, kao i korisnici usluge pomoćnika u nastavi. Ukinuta su ograničenja broja sati osobne asistencije, što znači da će se satnica za svakog korisnika određivati sukladno njegovim potrebama. Mnogima dosad nisu bila dovoljna maksimalna 352 sata asistencije mjesečno.

- Koliko nam je poznato, zavodi za socijalni rad su već zatrpani zamolbama onih koji po novom imaju pravo na osobnog asistenta. Osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju počinju tražiti svoja prava. Pretpostavljamo, nažalost, da će mnogi slučajevi završiti sa sudskim epilogom, jer država zahtjeve neće moći ispuniti na vrijeme, kaže za 24sata Sabina Lončar iz Zagreba, majka njegovateljica 25-godišnje Seline, koja boluje od cerebralne paralize. I Selina, po novom, ima pravo na osobnu asistenciju, što će za nju značiti novo društvo u životu, nekog s kim će, a da nije samo majka, izaći van na kavu i popričati, dok će i majka dobiti vrijeme za odmor.

- Kako će država osigurati dovoljan broj novih asistenata, ne znamo, pretpostavljam da to može učiniti poboljšanjem njihovih primanja. Ne bi ni političari bili na svojim poslovima da im uvjeti rada nisu tako dobri, zaključuje Lončar. Državna tajnica Mađerić jučer je kazala kako su za novih 4000 novih korisnika osigurana sredstva u proračunu.

Kako se moglo čuti u Saboru, dosad je podneseno 407 zahtjeva za osobnu asistenciju, no "stručni radnici nemaju nikakve upute resornog ministarstva", kazala je SDP-ovka Martina Vlašić Iljkić u Saboru. Pravilnik važan za donošenje rješenja o asistenciji još nije ni u proceduri javnog savjetovanja i već se sada vidi da se neće poštivati rokovi iz uredbe, dodala je.

"Podneseno je 407 zahtjeva za osobnu asistenciju, no stručni radnici nemaju nikakve upute resornog ministarstva, a nema niti propisanog obrasca pri zavodima za socijalni rad za podnošenje zahtjeva za osobnu asistenciju za djecu s teškoćama u razvoju”, rekla je. Dodala je i da je uredba propisala kompenzacijsku mjeru za one koji podnesu zahtjev u ovoj godini, a još uvijek se ne zna koliko će ona okvirno iznositi.

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) smatra pak da uredbom Vlada formalno provodi odluku Ustavnog suda, ali da realno nema namjeru pružiti financijsku podršku ljudima kojima to treba. Vlada je poručila da, uvažavajući odluku Ustavnog suda, osim pravnih, moraju se sagledati i drugi aspekti, uključujući realne mogućnosti i provedivost donesenih rješenja, kazala je.

Jelena Miloš (Klub Možemo!) dodaje i kako još uvijek nema odgovora na pitanje kako će se riješiti velika čekanja korisnika na njihova prava. "Prema uredbi, moglo bi doći do novog zagušenja sustava”, ocijenila je te i ona pozvala ministra Marina Piletića na političku odgovornost.

Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) drži da uredba može biti privremeno rješenje, no da Vlada mora hitno donijeti cjelovite zakonske izmjene u kojima će prava i kriteriji biti jasno propisani.

Ljubica Lukačić (Klub HDZ-a) istaknula je da je Vlada imala hrabrosti donijeti zakon o osobnoj asistenciji, na koji se dugo čekalo, te da je brzo reagirala na odluku Ustavnog suda.