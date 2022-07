Još će biti jako vruće pa stiže promjena. DHMZ: Lipanj je bio ekstremno topao, bit će još gore

Prema prognozi DHMZ-a u nedjelju će bit pretežno sunčano i vruće, ponegdje u Dalmaciji i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro te ponovno navečer slaba do umjerena, podno Velebita mjestimice na udare i jaka bura, a sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva od 30 do 35 °C.

Što se tiče narednih dana Izidor Pelajić prognozirao je u subotu za HRT:

- Uz nove prodore hladnijeg zraka sa sjevera, najprije u utorak, zatim još izraženije u četvrtak - bit će promjenjivo - manje stabilno, sve češće uz mjestimičnu kišu ili pljuskove i grmljavinu. U drugom dijelu tjedna uz sjeverni vjetar trebalo bi napokon osvježiti. U drugom dijelu tjedna i na moru bi vrućina trebala popustiti, s prodorom hladnijeg i nestabilnijeg zraka sa sjevera koji će biti praćen burom i za sada vrlo upitnim količinama kiše - možda ponegdje opet izostane i padne samo lokalno, u obliku pljuskova, kojih na sjeveru može biti već u utorak. Do tada sunčano i vrlo vruće - kaže Pelajić.

Lipanj topliji od prosjeka

Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu temperatura u lipnju u Hrvatskoj. Kako navode, prošli lipanj bio je na području cijele Hrvatske 3-4.3 Celzijeva stupnja topliji od prosjeka.

- Temperaturne prilike u lipnju 2022. bile su ekstremno tople na čitavom teritoriju s temperaturama koje su bile 3-4.3°C više od prosjeka za razdoblje 1981.-2010. Na 20 glavnih meteoroloških postaja DHMZ-a lipanj 2022. bio je drugi najtopliji od 1961. godine, dok je na ostalim postajama bio među 4 najtoplija. Pored visokih temperatura, u lipnju su na području sjevernog Jadrana i Gorskog kotara prevladavale i sušne prilike - navode.

Na 30 postaja koje se koriste u ocjeni klime tijekom čitavog mjeseca srednje dnevne temperature zraka bile su iznad lipanjskog prosjeka, izuzev na pojedinim postajama tijekom kratkog razdoblja 8.-10. lipnja. Na postaji Zavižan temperature su krajem mjeseca bile za 10 °C više od prosjeka koji iznosi 10.5 °C. I na ostalim postajama su četiri posljednja dana lipnja bila za 4.4 °C do 10.6 °C toplija od lipanjskog prosjeka.

Raste trend broja vrućih dana

Trend broja vrućih dana tijekom ljetnih mjeseci u kontinentalnoj Hrvatskoj iznosi do 5 dana na 10 godina. Na Jadranu je trend povećanja broja takvih dana veći od 5 dana na 10 godina, ali je uočen i porast njihovog broja u proljeće i jesen (do 1 dan / 10 god). Porast broja toplih dana u ljetnim mjesecima je izraženiji u središnjoj Hrvatskoj i Gorskom kotaru, a uočen je i porast njihovog broja u proljeće (do 3 dana / 10god).

Najčitaniji članci