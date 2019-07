Još će danas i sutra biti vruće, sljedeći tjedan stiže zahlađenje

Najviše dnevne temperature danas će se kretati između 28 i 31, a na Jadranu od 31 do 34 stupnjeva Celzijusovih.

Sutra će, javlja HRT, na istoku biti sunčanije i toplije nego danas. Vjetar će biti većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18°C, a najviša dnevna između 29 i 31°C.

U središnjim će pak krajevima biti pretežno sunčano, sredinom dana i poslijepodne s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka slična kao na istoku.

U gorskim krajevima ujutro se očekuje kratkotrajna magla, a tijekom dana uz umjeren razvoj oblaka ponegdje može biti kratkotrajnih pljuskova.

Na sjevernom će Jadranu biti pretežno sunčano i vruće. Uz obalu će ujutro puhati slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura, a tijekom dana sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 17°C, uz obalu između 20 i 24°C, a najviša dnevna od 25 do 29°C, na moru između 30 i 33°C.

U Dalmaciji će biti većinom sunčano i vruće s jutarnjim temperaturama zraka od 20 do 24°c, a najviša će dnevna temperatura biti između 30 i 34°C. U unutrašnjosti Dalmacije sredinom bi dana moglo biti lokalnih pljuskova i grmljavine.

Slično se vrijeme očekuje i na južnom Jadranu.

U subotu će u unutrašnjosti biti većinom sunčano i vruće, a u nedjelju promjenjivo, povremeno s pljuskovima i grmljavinom. U ponedjeljak će biti još svježije, a malo bi kiše moglo pasti u gorskim krajevima i u unutrašnjosti Dalmacije.

U subotu će na Jadranu i dalje biti sunčano i vruće. U nedjelju će na sjevernom Jadranu biti promjenjivo i manje vruće, ponegdje uz pljuskove i grmljavinu. u Dalmaciji će i dalje pretežno biti sunčano i suho. U ponedjeljak sunčano, uz mogućnost kiše na sjeveru i jugu.

Pod temperatura očekuje se u utorak koje će na kopnu i na sjevernom Jadranu pasti na oko 20°C. U Dalmaciji će ostati vrlo toplo, ali manje vruće, s temperaturama malo ispod 30°C.

- Iako do tad još ima vremena, te je prognoza za to razdoblje podložna promjenama, prvi izgledi za idući tjedan kažu nam da će on biti nešto umjereniji po vrućini odnosno ugodniji i podnošljiviji. Uz to, ponovno će se javljati povremeni pljuskovi, češći na kopnu, no u utorak su mogući i na Jadranu, i to ne samo sjevernom, već i u Dalmaciji. Naravno, to će biti kratkog vijeka, pa će već od srijede ponovno dominirati sunce, predviđa RTL-ov meteorolog Nikola Vikić Topić.

