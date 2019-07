'Još čekamo Perišića da skupa zaigramo odbojku u postaji...'

A gdje ćemo na WC, pitao je netko u autobusu s hrvatskim reprezentativcima, koji se satima probijao do Trga. Gasili su žeđ cijeli dan i četiri sata putovali od zračne luke do centra Zagreba.

Ulice je 16. srpnja 2018. okupiralo gotovo 500.000 ljudi koji su željeli vidjeti “vatrene”. Cijelim putem njihov panoramski autobus jedva se probijao kroz more ljudi, no oni nisu bili nimalo nervozni. Mahali su ljudima, potpisivali se na majice, šalove, kape i ostale rekvizite i uredno i vraćali nazad. Pjevali su s narodom, no bili su već na izmaknu snaga. Nisu imali gdje, a onda se “ukazala” Vatrogasna postaja Centar na Savskoj cesti. Dogovor je pao u posljednji tren i autobus je neočekivano skrenuo desno.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Mi smo za to doznali pola sata ranije. Vladala je euforija, a čim su ušli, pokvario im se autobus - ispričao nam je vatrogasac Toni Ivanić, kojemu je to bio prvi radni dan nakon godišnjeg odmora. Njega i kolege iznenadili su reprezentativci koji, iako umorni i iscrpljeni, nisu odbili nikoga za razgovor. U postaji je tada bilo 20-ak vatrogasaca i nekoliko članova njihovih obitelji. Dečki su se zadržali oko pola sata, tijekom kojih su potpisivali majice, lopte, kape, slikali se s vatrogascima i dolazili k sebi.

- Prvo što su tražili Modrić, Dalić i ekipa bio je toalet. Mi smo im pripremili sokove i vodu za osvježenje. Bilo je nestvarno vidjeti ih uživo, jer smo ih dotad stalno gledali na TV-u - kaže Ivanić. On inače dolazi iz Zadra te je njegov brat u mlađim danima igrao nogomet upravo s Modrićem. Po natjecanjima je viđao i Subašića, Vrsaljka i Livakovića.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Policija je rampom zatvorila glavni ulaz, pa su ljudi krenuli okolo do ograde, ali ni tamo nisu mogli proći. Treći su pak mahali s okolnih zgrada i pokušali su sve kako bi došli - rekao je tada zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Poklopilo se i to što je taj dan radila III. smjena vatrogasaca u kojoj je puno aktivnih sportaša. Sudjeluju i na natjecanjima pa su ih proglasili i “najsportskijom” smjenom u Zagrebu.

- Ima tu puno nogometaša, ali i odbojkaša. Znali smo da Ivan Perišić također voli zaigrati odbojku pa smo mu darovali loptu. Pozvali smo ga da dođe jednom zaigrati s nama i još ga čekamo - ispričao je Toni.

Fotografije s reprezentativcima poslali su i svojim prijateljima i članovima obitelji koji su bili “pozitivno ljubomorni” na priliku života.

Foto: Privatni album

- Oni su ih satima čekali na Trgu bana Jelačića i pitali stalno zašto ih nismo zvali u Savsku. Mi se nadamo da će biti još prilika nakon idućih natjecanja - kažu vatrogasci. Svoju priliku čeka i vatrogasac Tomislav Križanić koji je tog dana, ispalo je nažalost, bio slobodan a trebao je raditi. Vatrene je vidio dok su putovali iz Velike Gorice prema Zagrebu, a onda su mu mobitel zatrpale poruke kolega.

- Mislio sam prvo da je u pitanju neka spačka. Nisam mogao vjerovati da su skrenuli u postaju - kazao je Križanić.

Inače, “vatreni” su im se potpisali na uniforme, tregere i dresove. Dio autograma se nažalost isprao u pranju opreme, no dobar marker među njima imao je Ivan Rakitić. Njegov potpis i dalje krasi tregere na hlačama jednog vatrogasca.

Tema: Hrvatska