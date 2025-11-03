Obavijesti

News

Komentari 0
KORIŠTEN JE OMETAČ

Još dronova iznad belgijske zračne baze koju koristi NATO

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Još dronova iznad belgijske zračne baze koju koristi NATO
Foto: David Jeans/REUTERS

Četiri drona viđena su u nedjelju navečer iznad belgijske vojne zračne baze Kleine-Brogel, koju koriste snage NATO saveza, u najnovijem od nekoliko incidenata prijavljenih tijekom vikenda

Belgijska novinska agencija Belga izvijestila je o viđenjima, pozivajući se na lokalnog gradonačelnika Stevena Matheïa. Policijski helikopter ih je pratio, ali su na kraju nestali sjeverno prema Nizozemskoj. Ranije je belgijski ministar obrane Theo Francken rekao da su dronovi viđeni preko noći sa subote na nedjelju. Korišten je ometač, ali se pokazao neuspješnim, rekao je.

"Policijski helikopter i vozila progonili su dron, ali su ga izgubili nakon nekoliko kilometara prema sjeveru", napisao je Francken na platformi X.

Ministar je dronove opisao kao velike modele i rekao da se "nije radilo o redovnom preletu, već o jasnoj misiji koja je za cilj imala Kleine-Brogel". Letjeli su na velikoj visini, rekao je. Istrage su u tijeku.

Dronovi su i prije viđeni iznad baze. Francken je u subotu rekao da će se sljedeći tjedan sastati s policijom kako bi analizirao prijetnju i poduzeo potrebne korake za pronalazak i uhićenje pilota drona.

INCIDENT Iznad belgijske vojne baze primijetili dronove, traje istraga
Iznad belgijske vojne baze primijetili dronove, traje istraga

Novinska agencija Belga također je izvijestila, pozivajući se na policijske izvore, da je dron u subotu viđen i iznad zračne luke Antwerpen.

Vojna baza u Kleine-Brogelu u regiji Flandrije bila je dio godišnjih NATO-ovih manevara u listopadu za obranu teritorija saveza nuklearnim oružjem, u kojem je sudjelovalo oko 2000 vojnika.

Prema nepotvrđenim izvješćima, zračna baza je jedna od lokacija u Europi gdje se skladišti američko nuklearno oružje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'
OBRAČUN ZBOG PSOVKE U ŠKOLI

Učenik (17) u Zagrebu završio bez četiri zuba, slomljenog nosa i vilice: 'Ležao je u lokvi krvi...'

Dječak je dobio snažan udarac u glavu, pa je pao. Napadač mu je gazio lice, razbio mu četiri zuba, slomio nos i vilicu, a od udaraca u trbuh i danas ima modrice
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025