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POLICIJA REGULIRA

Još jedna prometna. Nesreća na magistrali u Dalmaciji

Piše Filip Sulimanec,
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Još jedna prometna. Nesreća na magistrali u Dalmaciji
Foto: Dalmacija Danas

Prema prvim informacijama iz policije, sudarila su se tri osobna vozila

U petak oko 16 sati došlo je do prometne nesreće na magistrali u Solinama, na području Župe dubrovačke, piše Dalmacija Danas. Prema prvim informacijama iz policije, sudarila su se tri osobna vozila. Promet se na mjestu nesreće odvija uz regulaciju policijskih službenika, pa se vozače poziva na dodatan oprez i strpljenje, piše dubrovnik.net.

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Detalji nesreće, kao i okolnosti koje su dovele do sudara, bit će poznati nakon završetka policijskog očevida.

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