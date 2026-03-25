Još jedna prometna u Splitu: Sudarila se tri automobila

Tri automobila sudarila su se na splitskoj Sirobuji u smjeru Stobreča. Od policije doznajemo da se za sada radi samo o materijalnoj šteti, no da je zbog prometne nesreće promet otežan.

- Dojavu smo zaprimili u srijedu u 9.16 sati. S obzirom na to da se promet odvija samo jednim prometnim trakom došlo je do gužve u prometu. Osim što se osigurava mjesto događaja i provodi očevid, policija regulira promet - rekli su nam iz splitsko-dalmatinske policije.

Još jedna prometna nesreća dogodila se na ulazu u Split kad je u sudaru dva automobila, jedan završio na krovu.

- Dva osobna automobila sudarila su se, od kojih je jedan završio na krovu. Dojavu smo zaprimili u srijedu u 7.55 sati, a jedan čovjek je zatražio liječničku pomoć. Prema prvim informacijama ne radi se o teškim ozljedama - rekli su nam iz policije.