'Još kiše u ponedjeljak, a onda i stabilizacija vodostaja rijeka'

Obilna kiša i topljenje snijega u relativno kratkom vremenu izazvala je vrlo nagli porast pojedinih vodotokova i pojavu bujičnih voda i Gorskom kotaru te na području Rijeke, Istre i širem području Gospića.

Tijekom vikenda proglašeno je izvanredno stanje na pojedinim zaštitnim vodnim građevinama, odnosno izvanredne mjere obrane od poplava na pojedinim dionicama sljedećih rijeka i rječica: Raša, Mirna, Dragonja, Boljunčica, Jadova, Novčica, Bogdanica i Kupa.

Glavnina prognozirane oborine u obliku kiše u manjim količinama očekuje se u ponedjeljak 11. veljače 2019. godine, pri čemu se očekuje postupna stabilizacija vodostaja rijeka na području sektora D, s postupnim ukidanjem proglašenih mjera obrane od poplava, objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova.

PREGLED STANJA PO ŽUPANIJAMA:

Istarska županija: Tijekom 3. veljače Županijski centar 112 Pazin zaprimio je deset dojava o ugrožavanju prometa kao posljedica nevremena te dodatnih osam poziva za pomoć vatrogasaca na ispumpavanju vode. Prestankom kišnih oborina došlo je do normalizacije stanja te su ukinute sve mjere izvanrednog stanja na pojedinim zaštitnim vodnim građevinama i većina izvanrednih mjera obrane od poplave na vodotocima u Istarskoj županiji. Promet je u potpunosti normaliziran 3. veljače u večernjim satima.

Ličko-senjska županija: Na području županije su 4. veljače ukinute izvanredne mjere obrane od poplava na rijekama Bogdanica, Novčica, Jadova i Lika (dionica Kosinjski Bakovac).

Primorsko-goranska županija: Prestankom kišnih oborina došlo je do normalizacije stanja vodostaja u gornjem toku rijeke Kupe.

Prognozirane i ostvarene obilne oborine u protekla tri dana, osobito na području sektora E (Lika i Gorski Kotar) i F te na slivu rijeke Save i Kupe u Republici Sloveniji, uz najavljeno i ostvareno topljenje snijega uslijed iznadprosječno visokih temperatura zraka, pri čemu je došlo do otapanja gotovo svog snježnog pokrivača dovelo je do porasta vodostaja rijeka na području sektora E (Kupe, Čabranke, Jadove, Mirne, Raše i ostalih vodotoka nižeg reda) te na području sektora C i D (Save, Kupe, Une i ostalih vodotoka nižeg reda) uz uvođenje mjera obrane od poplava, priopćili su iz Hrvatskih voda.

TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA:

KUPA: Vodostaji Kupe do Jamničke Kiselice su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih i srednjih voda. U Jamničkoj Kiselici vodostaj je u vrhu vodnog vala te slijedi opadanje. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje visokih voda. U Farkašiću su vodostaji dosegnuli pripremno stanje obrane od poplava.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda. Vodostaji Drave do Terezinog Polja su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaji u stagnaciji s tendencijom porasta, u domeni niskih voda.

DUNAV: Vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domeni niskih i srednje niskih voda.

SAVA: Vodostaji od granice sa Slovenijom do Crnca su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednjih i srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu, čemu će doprinijeti i sve desne pritoke. Na većini hidroloških postaja vodostaji su dosegnuli ili će tijekom današnjeg dana dosegnuti pripremno stanje obrane od poplava.

UNA: Vodostaji Une su u domeni srednje visokih voda te bi tijekom poslijepodneva trebali dosegnuti vrh vodnog vala, nakon čega slijedi opadanje vodostaja. U Hrvatskoj Kostajnici vodostaji su u pripremnom stanju obrane od poplava.

STANJE VODOSTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I SLOVENIJI

Prema podacima Hrvatskih voda, na području Republike Bosne i Hercegovine, obilne oborine i topljenje snijega u relativno kratkom vremenu izazvala je porast vodotokova i pojavu bujičnih voda.

Prema podacima Operativno-komunikacijskog centra 112 Bosne i Hercegovine, proglašeno je stanje prirodne nesreće na području grada Zenice te općine Busovača, Kakanj, Kiseljak i Travnik. Na mnogim dionicama u Federaciji BiH došlo je do prekida ili potpune blokade prometa te se intenzivno radi na uspostavljanju ponovne putne komunikacije. Uslijed prestanka oborina započeo je trend stagnacije i blagog opadanja vodostaja na slivu rijeke Une, Sane, Vrbasa kao i na gornjem toku rijeke Bosne. Srednji i donji tok rijeke Bosne još uvijek bilježi porast vodostaja smanjenog intenziteta, što je posljedica dreniranja pritoka.

Na mnogim vodomjernim stanicama počelo je obavještavanje nadležnih službi o daljnjoj mogućoj pojavi poplava. Prema meteorološkim prognozama očekuje se sniženje temperatura i prestanak oborina, što bi dovelo do poboljšanja hidrološke situacije. Vodostaji rijeke Save su u porastu, ali trenutno ne prijeti opasnost od plavljenja na ovom području, jer do proglašenja redovne obrane od poplava ima još 4 m.

Prema podacima Centra za obveščanje Republike Slovenije, protoci rijeka Kupe i Save su veliki s tendencijom smanjivanja. Smanjuju se i protoci njihovih većih pritoka, samo rijeka Krka još uvijek stagnira, a tijekom poslijepodneva se očekuje smanjenje i njezinog vodostaja. Sutla u donjem toku lagano raste. Sljedećih dana se očekuje smanjenje svih protoka.

