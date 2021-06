Kako stvari stoje, do kraja kolovoza hrvatski teritorij bit će u cijelosti spojen Pelješkim mostom, izjavio je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. Posljednji dijelovi Pelješkog mosta spajali su se u noći na srijedu.

Iako je konstrukcija završena, radnike čeka ugradnja instalacija, odvodnje, elektroinstalacija, rasvjete mosta, opreme, ograda odbojnih, zaštitnih ograda od vjetra, popravak antikorozivne zaštite, postavljanje hidroizolacije i asfaltnog sloja.

Kako je javio HRT, most bi s brzom cestom preko Pelješca trebao biti završen za godinu dana, no postoji mogućnost da bi se do krajnjeg juga osobnim automobilima i vozilima do 7,5 tona moglo voziti i nekoliko mjeseci prije.