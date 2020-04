'Još nije vrijeme za ukidanje mjera, to će biti postupno...'

Te mjere će se, kako stvari trenutno stoje, sigurno produžiti. To je u razgovoru za Novu TV potvrdio i Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i jedan od članova Nacionalnog stožera civilne zaštite.

On je objasnio da do ublažavanja postojećih mjera može doći tek kada ubilježimo pet do sedam dana konstantnog pada novooboljelih. A i tad, kaže, mjere će se ublažavati postupno, ne odjednom.

Rad ugostiteljskih objekata bit će i dalje limitiran socijalnim distanciranjem te poštivanjem higijenskih i epidemioloških mjera.

Capak je također naglasio da cjepiva neće biti u narednih 12 mjeseci. Naime, klinička istraživanja još nisu ni započela, a cjepivo prije puštanja van mora biti potpuno sigurno.

Tijekom ljeta situacija bi, kaže, trebala biti nešto povoljnija. Ljeti, naime, zaraze koje se šire kapljičnim putem jenjavaju, no širenje korona virusa tada neće prestati, samo će, najvjerojatnije, biti manje novozaraženih.

- Kolektivni imunitet sigurno nećemo steći do ljeta, nego će se, ako virus ostane ovakav kakav jest, na jesen i zimu nastaviti prokuživanje i vjerojatno će trebati još cijela jedna sezona da se populacija prokuži i da se infekcija zaustavi. Ako bude kao virus gripe, mogla bi postati sezonska, objasnio je Capak, prenosi Dnevnik.hr.

Najavio je i da bi za nekoliko dana trebalo početi testiranje među pučanstvom, na jednom manjem uzorku, ali je i objasnio kako nije riječ o dijagnostičkim testovima, nego onima koji pokazuju postojanje imuniteta na koronavirus.

- Oni su nam važni da procijenimo prokuženost populacije i da vidimo kakav je imunitet.

Za pet do šest dana, nakon inkubacije, znat će se je li za Uskrs došlo do novog širenja bolesti, objasnio je Capak. Tada je, podsjetimo, došlo do većeg okupljanja ljudi na tržnicama i u trgovačkim centrima, kao i na javnim površinama.

Što se tiče turističke sezone, Capak kaže da smo u boljoj epidemiološkoj situaciji od zemalja koje su nam u turizmu konkurencija - Italije i Španjolske, pa on očekuje da bi nam, ako se situacija poboljša i mjere se ublaže, mogli stići oni turisti koji dolaze automobilom.

- Što se tiče domaćih turista, vjerujem da ih možemo očekivati na našem moru, zaključio je na kraju Krunoslav Capak.