"Još nije vrijeme za uklanjanje žice s granice s Hrvatskom"

Nova slovenska vlada, koja bi trebala biti potvrđena idući tjedan, zasad neće mijenjati dosadašnji sustav kontrole na granici s Hrvatskom, a zbog rasta broja dolazaka migranata zadnjih mjeseci i dalje će na nekim sektorima granice ostati žičane prepreke, rekao je prilikom ispitivanja pred parlamentarnim odborom za unutarnje poslove Boštjan Poklukar, kandidat za ministra unutarnjih poslova.

"Tehničke prepreke na granici bit će uklonjene onda kada to budu dopuštale okolnosti. U sadašnjoj situaciji to nije moguće, a bit će odstranjene čim prilike dopuste. Da bi se to dogodilo, moraju za to biti ispunjeni svi uvjeti, a na kraju donesena i politička odluka", kazao je 47-godišnji Poklukar kojega je za ministra predložila stranka mandatara vlade Marjana Šarca.

Poklukar je rekao da u sadašnjoj situaciji vanjske granice EU-a treba pojačano štititi, za što se zalaže i Slovenija i pri tome ima svoje prioritete i planove, posebno kao članica šengenske zone.

"Slovenija za zaštitu vanjske granice Schengena ima posebnu odgovornost i od nas vlastiti građani i EU očekuju da jamčimo sigurnost. U tome neće biti nikakvog odstupanja od standarda", kazao je Poklukar u vezi s režimom i postupcima prilikom kontrole granice s Hrvatskom koja je trenutačno i vanjska granica Schengena.

"Nadzor južne granice odvija se po zakonu i pravilima struke. Istina, migracijski tok se pojačao, ali ga policija i dalje uspješno nadzire i kontrolira", dodao je.

U nastupu pred članovima parlamentarnog odbora kao svoje buduće prioritete na dužnosti ministra naveo je općenitu brigu za razvoj sigurnosnog sustava koji treba prilagoditi suvremenim sigurnosnim izazovima, te ga kadrovski i materijalno osposobiti jer se na tom segmentu, po njegovoj ocjeni, zadnjih godina previše štedjelo.

"Događaji iz međunarodnog okruženja pokazuju da cjelokupan sigurnosni sistem mora biti spreman na brze reakcije. Trudit ću se da njegovo financiranje bude bolje kako bi se mogao razvijati i biti u stanju odgovoriti na moderne izazove", istaknuo je Poklukar.

Slovenski parlament u ponedjeljak je počeo sa saslušanjima budućih ministara u koalicijskoj vladi mandatara Marjana Šarca, a vlada bi trebala biti potvrđena sredinom idućeg tjedna i odmah započeti s radom.

Poklukar, magistar javne uprave, dosad je bio zaposlen u upravi za zaštitu i spašavanje u okviru ministarstva obrane, gdje je jedno vrijeme bio glasnogovornik.