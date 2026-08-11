Još ništa od suđenja za trajekt Lastovo: Prošle su dvije godine od smrti trojice pomoraca...

Prošle su dvije godine otkad je 11. kolovoza 2024. oko 15 sati na rivi u Malom Lošinju rampa Jadrolinijina trajekta "Lastovo", teška više tona, pala na pomorce. Poginuli su Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić, a još jedan je teško ozlijeđen. Inspekcija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture utvrdila je prekršajnu odgovornost tadašnjeg šefa uprave Davida Sopte, pa su pokrenuli prekršajni optužni prijedlog protiv njega i Jadrolinije.

Unatoč kontroverzama tijekom istrage, za tragediju su na kraju optužena tri pomorca, koje terete za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u kojem su poginula tri njihova kolege. Optužnica još nije potvrđena jer čekaju ishod žalbi obrana na odluku Općinskog suda u Rijeci kojom je odbijen njihov zahtjev za izdvajanjem nezakonitih dokaza. Naime, obrane smatraju da je tužiteljstvo dopustilo da se manipulira ključnim dokazom koji treba pokazati je li bio kvar ili nije.

Naime, samo dan nakon nesreće, 12. kolovoza, na teren izlazi inspekcija Ministarstva mora.

- Ponavljaju istu situaciju kao kad je pala rampa dan ranije, i rampa opet nekontrolirano pada. Konstatirali su kvar hidrauličkog sustava. Dan nakon tog pregleda Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci nalaže da se iz hidrauličkog sustava izvuče ventil, koji je ključan dokaz, i to nalažu dugogodišnjem serviseru tog sustava - pojasnila nam je tad odvjetnica Mirela Alerić Puklin, koja zastupa zapovjednika broda.

To je sporno jer, ako je riječ o kvaru, u tom trenutku bi i on trebao biti osumnjičenik.

Iz Sindikata pomoraca rekli su nam tada da je to strašan propust za koji se pitaju je li namjeran.

- Ventil je vještačila ista tvrtka koja ga je trebala održavati. Trebam li više što reći? Taj dokaz je sad kompromitiran. Sad se više nikako ne može utvrditi je li ventil bio ispravan ili nije, osim zdravim razumom. A zdravi razum kaže da nijedna rampa ne pada naglo ako je ventil ispravan - rekao je glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan.

Optužnica pomorce tereti da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade. Neovisna Agencija za istraživanje nesreća istodobno je utvrdila niz sigurnosnih nedostataka i Jadroliniji izdala 12 sigurnosnih preporuka, a Hrvatskom registru brodova još tri. 