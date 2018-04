Još nisu izabrani novi voditelji i članove Ekspertne skupine

Posebno stručno povjerenstva (PSP) za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije nije u utorak nakon višesatne sjednice u Banskim dvorima, donijelo odluku o izboru voditelja i članova Ekspertne radne skupine (ERS) za provođenje kurikularne reforme, a ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je kako su uzeli dvodnevnu stanku da bi "dobro promislili prije konačne odluke".

„Imali smo više tema osim same rasprave o članovima i potencijalnom voditelju ekspertne radne skupine, te smo analizirali izmjene zakona o odgoju i obrazovanju koje idu u Sabor. Ono gdje smo ipak uzeli 'time out' je da još jednom pomislimo prije donošenja konačne odluke oko članova i voditelja Ekspertne radne skupine. To će sve biti u onom roku koji je natječajem predviđen“, rekla je večeras novinarima ministrica Divjak, nakon sjednice koja je počela u 14 sati, a završila oko 22 sata.

Upitana gdje je zapelo, rekla je da moraju imati višu razinu suglasja.

„Ako toga nema, onda dovodimo u pitanje na koji način te će se taj proces kao takav voditi, a svima nam je stalo do toga da smo sigurni, ne samo u voditelja, nego u svako ime svakog člana radne skupine“, dodala je.

Divjak je rekla da su u tom smislu raspravljali, a bilo je i malo dužih stanki s obzirom da je premijer Andrej Plenković koji predsjeda Posebnim stručnim povjerenstvom, 'u paraleli imao i druge sastanke'.

„U ovom trenutku smo odlučili da ipak uzmemo 'time out', to su dva dana, da dobro promislimo i da nakon toga donesemo odluku“, zaključila je Divjak.

Za članove ERS-a prijavilo se 105 kandidata a njih 97 je zadovoljilo uvjete, dok je za voditelja ERS-a uvjete zadovoljilo šest od deset prijavljenih. Navodno najveći prijepor je oko državnog tajnika u Ministarstvu znanosti Matka Glumčića za kojeg, prema medijskim navodima, ministrica ne želi da bude voditelj skupine.