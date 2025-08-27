LJETOSJEK NA VIDIKU Još par dana kupanja pa stiže velika promjena i jako nevrijeme

Hrvatsku danas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme u gotovo svim krajevima. Temperature će se tijekom dana kretati između 27 i 32 °C, što znači da nas i dalje prati pravo ljetno vrijeme. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru očekuje se nešto više oblaka, a lokalno može pasti malo kiše ili se pojaviti kratkotrajni pljusak, osobito u unutrašnjosti Istre tijekom poslijepodneva. Unatoč mogućim pljuskovima, većina Hrvatske uživat će u sunčanim satima.



Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, dok će na sjevernom Jadranu puhati jugo. Zagreb i središnja Hrvatska također mogu računati na pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren jugozapadni vjetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 31 °C. Jutarnje temperature će se u unutrašnjosti kretati između 12 i 14 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s minimalnim vrijednostima oko 19 do 22 °C.

Ljubitelji ljeta mogu biti zadovoljni, no oni osjetljiviji na vrućinu trebaju pripaziti na visoke temperature i izbjegavati izlaganje suncu tijekom najtoplijeg dijela dana.

Iako će osvježenja biti tek lokalno i kratkotrajno, povremeni pljuskovi mogu donijeti kratki predah od vrućina, osobito na sjevernom Jadranu i u gorju.

Sljedećih dana očekuje se nastavak toplog i stabilnog vremena, uz mogućnost povremenih lokalnih nestabilnosti.

Nesreća na A3 i kolone

Jutros je promet na hrvatskim cestama obilježen brojnim zastoja i ograničenjima. Najveće poteškoće bilježe se na autocesti A3 Bregana-Lipovac, gdje se zbog prometne nesreće između čvorova Lipovljani i Kutina, u smjeru Bregane, vozi samo jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine na 60 km/h. Vozačima se savjetuje dodatni oprez.



Na autocesti A1 Zagreb-Split, između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, vozilo u kvaru usporava promet – vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.



Zbog brojnih radova, zatvorene su ili otežano prohodne sljedeće dionice:

- DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11.10.)

- DC29 Zlatar-Zlatar Bistrica (do 1.10.)

- DC38 Požega-Pleternica, Kuzmica-Vesela (do 31.12.)

- DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18.9.)

- DC51 Nova Gradiška-Požega, Baćin Dol-Rešetari (do 19.9.)

- DC200 u Višnjanu (do 25.9.)

- DC214 Gunja (radovi na mostu, zabrana prometa za teretna vozila i autobuse)

- DC512 Makarska-Ravča kod tunela Stupica (odron)



Na Istarskom ipsilonu (A8/A9) zbog radova i pojačanog ljetnog prometa moguća su čekanja, osobito prema Rijeci i na čvoru Matulji. Teretnim vozilima širim od 3 m i dužim od 22 m zabranjen je promet između tunela Učka i čvora Učka.



Na državnoj cesti DC1 i brzoj cesti Solin-Klis, zbog radova u Brnazama, vozi se uz izmijenjenu regulaciju. Iz smjera Sinja prema Splitu zabranjen je prolaz vozilima dužim od 7 metara, a obilazak je moguć preko Knina i Drniša.



Granični prijelazi bilježe pojačan promet osobnih vozila prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, dok su na pojedinim prijelazima za teretna vozila uvedene zabrane i preusmjeravanja. Na prijelazu Bajakovo čeka se i do 4 sata.



Vozačima se savjetuje da prije kretanja na put provjere stanje u prometu putem aplikacija ili službenih stranica Hrvatskog autokluba te da poštuju sve prometne propise i ograničenja brzine. Sretan i siguran put!

U petak stiže veliko nevrijeme

DHMZ je za gotovo cijelu Hrvatsku u petak označio žuti alarm zbog nevremena. Tako su u žutom zagrebačka, karlovačka, gospićka, kninska, riječka i splitska regija. Dodatno je žuti alarm označen za jak vjetar za riječku, splitsku i dubrovačku regiju, Kvarner, Istru i cijelu Dalmaciju.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ