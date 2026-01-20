Obavijesti

PRIJETIO ORUŽJEM

Još traže pljačkaša pošte kraj Sesveta. Ukrao više tisuća eura

Piše Iva Tomas,
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Nepoznati počinitelj opljačkao je poštu u Kašini kraj Sesveta u ponedjeljak oko 16.30 sati. Prijetio je vatrenim oružjem i koristio raspršivač s nadražujućom tvari. Počinio je razbojništvo nad zaposlenicom (48) i ukrao novac, piše zagrebačka policija.

Zaposlenici je pružena liječnička pomoć na mjestu događaja.

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, a traje istraga.

