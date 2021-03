Već godinu dana spavamo na rate. Svaki put kad pod prozorom prođe tramvaj, budimo se i pitamo se je li opet potres, rekao je Tomislav Tomašević koji živi u zgradi u Ilici 33.

Pogledajte video: Godina dana od zagrebačkog potresa

Za vrijeme potresa u stanu u kojemu je zaštićeni najmoprimac, bio je kao i obično sa suprugom, troje odrasle djece te majkom i bratom. Na njegovog je sin palo staklo i razrezalo ga, na kćer su pale cigle i žbuka, a supruga je ozlijedila koljeno. Naime, srušili su se zabatni zid i strop.

- Vrlo kratko smo otišli živjeti kod ženinih roditelja, a onda smo se vratili jer smo o svom trošku renovirali stan. Uložili smo 30.000 kuna. A onda je došao petrinjski potres i bili smo opet na početku. No, i nakon toga smo renovirali stan. Sve smo uzeli u svoje ruke jer u obnovu od strane države ne vjerujemo - rekao je Tomislav.

Tražio je kaže od Ministarstva subvencionirani stan, ali su ga odbili kao zaštićenog stanara. Tomislavova obitelj nema kamo.

U istoj zgradi živi i Ivana Rakamarić (37). Kada je nakon potresa nestao cijeli jedan zid zgrade, uredila je kutak za ispijanje kavice s pogledom na grad. Htjela je poslati poruku kako nije sve tako sivo. No, odavno već tamo ne pije kavu. Petrinjski potres ju je doslovno iselio iz stana i morala je u podstanare.

- Prije 15 godina smo preuredili krovište i to nas je spasilo da ne poginemo - rekla je Ivana. Ali onda je došao i petrinjski potres, a zgrada to jednostavno nije mogla izdržati.

Zagrebačka obitelj Rakamarić je 22. ožujka prošle godine, kao i brojne druge u Zagrebu, doživjela noćnu moru i malo poslije šest ujutro istraumatizirani su svi trčali van iz zgrade spašavajući živu glavu.

Roditelji su odmah nakon toga otišli živjeti u vikendicu, a Ivana, sestra i pas su se nakon dva mjeseca vratili u svoju zgradu i svoj stan u potkrovlju na četvrtom katu. Tada im je oštećen krov, koji je bio pun rupa, a ostaci dimnjaka urušili su se u njihov hodnik i dnevnu sobu. Od šest dimnjaka na zgradi, ostao je samo jedan. Zidovi u stanu bili su napukli, a vanjski zabatni zid s dvorišne strane srušio se.

Danas, godinu dana nakon potresa u Zagrebu, Ivana nema nade da će uskoro vratiti u svoj stan. A što očekuje od obnove? "Ništa", kaže kratko i razočarano.