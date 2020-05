'Još vraćam dugove iz 2009., a neradna nedjelja znači propast'

Otkako je Vlada ukinula rad nedjeljom, mnogi trgovci osobito oni manji bilježe velike gubitke. Upozoravaju da neradna nedjelja može značiti njihovu propast. Upravo nam o tome govori Alan Miko koji 25 godina živi od male obiteljske trgovine koja se nalazi na cesti prema Ivancu, pet kilometara od Varaždina.

- Ja bih najradije da u petak u podne mogu zaključati trgovinu i otvoriti je tek u ponedjeljak, no to je nemoguće. Jednostavno ne bismo opstali. Ovo nije prvi puta da se susrećemo sa zabranom rada nedjeljom, a mi još vraćamo dugove iz 2009. kada su bili isto napravili i zabranili. Kako ne bih otpuštao radnike, tada sam podigao kredit da podmirujem tekuće troškove i plaće i od tuda se još provlače dugovi – govori nam Miko, koji je za svojim poslovanjem bio i u dva posto najboljih malih obrtnika u Hrvatskoj. Sve ove godine i sam je radio svaku nedjelju i blagdan, a djelatnice bi se izmjenjivale.

- Moje zaposlenice za radnu nedjelju dobivale su 250 kuna neto na plaću i slobodan ponedjeljak. Za rad blagdanom su dobile 300 kuna neto. Male trgovine takoreći žive od te nedjelje i blagdana i to nisu priče. Samo ću vam za usporedbu dati promet od lani. Naime, od 1.5. do 6.5. lani smo imali promet 70.000 kuna, a u istom periodu ove godine oko 42.000 kuna – priča ovaj trgovac navodeći kako je to samo dio problema.

- Voće i svježe mlijeko nabavljamo od lokalnih proizvođača. Kao mala trgovina nemamo velike hladnjače za pohranu te robe što znači da ako recimo mlijeko ne prodam taj dan, za dva dana ga mogu baciti – pojasnio je. Ističe kako male trgovine u gradovima i u njihovoj blizini imaju većih problema zbog neradne nedjelje od trgovina i malim zabačenim mjestima.

- Nedjelja je bio dan kada ljudi uglavnom odmaraju pa im se niti ne da ići u velike trgovačke centre i lance. Tada svraćaju i u naše male trgovine i tu nam je rastao promet. Ne treba imati iluziju da mi obrćemo tko zna kakav novac, jer to nije istina. Ovdje pričamo o opstanku, a ne zaradi – dodao je. Kaže i kako su priče da će subotom onda više ljudi kupovati te će se tako nadoknaditi nedjelja su samo priče.

