Josip je 1991. branio Gospić, a sad se s Mihaelom opet bori za grad: 'Pohlepa će nas uništiti'

Mi se u Gospiću borimo protiv golemog problema, s tisućama tona opasnog otpada, a premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare, sazvanoj na tu temu, priča o dobrom turizmu, kreditnom rejtingu, to je baš pravo politikantstvo, govori nam Josip Milinković, gospićki ekološki aktivist, maratonac, glazbenik, čovjek koji je branio Gospić u Domovinskom ratu, i to upravo sa silosa nekadašnjeg kombinata PPK Velebit, oko kojega leže tisuće tona otpada.

Danas opet brani svoj grad i Hrvatsku, ovaj put ekološkim aktivizmom. Ogorčen je na sve koji su dozvolili ekocid.

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- Vojnik sam koji je svašta u životu prošao i kojega ništa više ne može iznenaditi, no bio sam u šoku kad je stigao izvještaj Uskoka s tako užasnim pokazateljima zagađenja. Očekivali smo loše rezultate, ali ovako loše... Kad sam ih pročitao, kao da me netko nokautirao - govori nam Milinković.

Zatekli smo ga na treningu trčanja, priprema se za maraton u Bihaću.

- Od kojega ću, zbog svega što se ovdje događa, vjerojatno morati odustati. Imamo ovaj 'maraton' u gradu na kojem treba biti i ustrajati do kraja. Ništa me neće pokolebati u ovoj bitki - kaže Josip, 61-godišnji umirovljeni časnik Hrvatske vojske. Najviše kako dodaje, zamjera lokalnim političarima, koji, napominje, nisu niti jednom rečenicom preuzeli odgovornost.

Kad je u ratu branio grad, Milinkoviću je bilo 25 godina, koliko danas ima Mihael Podnar, mladić koji je zbog opasnog otpada prošle godine organizirao prosvjed "Spasimo Gospić". Josip je Mihaela upoznao kad smo u veljači prošle godine u Gospiću radili reportažu o otpadu, mi smo ih međusobno upoznali ispod silosa.

- Tvoj je otac Milan, nije li? Bio sam mu zapovjednik u ratu - rekao je Josip tad Mihaelu dok su si pružali ruku, zatvarajući i taj mali, ali itekako simboličan krug.

- Premijer nam sad govori kako se u sanaciji otpada moraju poštovati stroge procedure, što traži vremena. A gdje su te procedure bile kad se otpad ovamo dovozilo?! - kaže Podnar.

Plenkovićev je bio, kaže, i glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

On je, podsjetimo, bio uhićen u studenom prošle godine zbog primanja novčanog mita od vlasnika kamenoloma. Josip Šincek, kojega se tereti za zakapanje otpada, dodatno je teško teretio Mikulića da ga je tražio mito, a kad je odbio, slao im je inspekcije. Kako smo pisali u siječnju, zasad očito Uskok neće povezati Mikulića s djelima za koja ga je teretio Šincek. Ali to nije isključeno ako nađu ili dobiju dodatne dokaze.

- Premijer se, umjesto da polemizira oko Gospića i govori tako bahato, treba ispričati svima nama, jer je čovjek njegove stranke bio glavni državni inspektor. Plenkoviću bi trebalo oduzeti titulu počasnoga građanina Gospića. Neka se svi odgovorni ispričaju i ozbiljno počnu rješavati probleme. Tek sad pričaju o uvođenju ekocida u Kazneni zakon, kao što tek sad rade i plan što s ubojicama koji su ponovili zločin, a trebaju izaći na slobodu. Zar se uvijek kod nas mora dogoditi najgore prije nego što se krene u rješavanje problema - ogorčeno će Podnar.

- Pohlepa će uništiti hrvatski narod i Hrvatsku, pohlepa za novcem. Možda vlast sad problem želi riješiti, ali mi više nikome ne vjerujemo, kako bismo im vjerovali? - nastavlja mladić i dodaje: "Naše je povjerenje jako narušeno, ne vjerujemo ni institucijama".

- I nije li pitanje otpada pitanje nacionalne sigurnosti? Što je radila tajna služba, što je radila carina, silne agencije? Nisam čuo ni naše, kao ni druge europarlamentarce da su govorili o otpadu u Gospiću, koji je došao i izvana. Tko zna koliko i gdje još u Hrvatskoj ima takvog otpada. Našli su malu Hrvatsku, zadnju rupu na svirali, da ga ovdje bace... - zaključuje Podnar.