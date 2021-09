Pas pasmine američki staford iskočio je u petak poslijepodne u Josipdolu iz automobila svog vlasnika i napao dijete te mu nanio teške tjelesne ozljede zbog kojih je zadržan na liječenju u ogulinskoj bolnici, priopćila je u subotu karlovačka policija.

Napadnuto dijete staro je sedam godina i u vrijeme napada je bilo s ocem.

Ravnatelj bolnice Davor Vukelja izjavio je Hini kako je dječaku rastrgan dio tkiva stražnjice dok na prsištu i trbuhu ima više lakših ozljeda. Stanje mu je stabilno te je zadržan na bolničkom liječenju.

U automobilu iz kojeg je staford iskočio bio vlasnik psa, 38-godišnjak iz Josipdola, izvijestila je policija.

U tijeku je kriminalističko istraživanje a slijedi prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Psa pregledao veterinar

Prvi od tri obavezna pregleda američkog staforda, koji je u petak u Josipdolu ugrizao i teško ozlijedio sedmogodišnje dijete, pokazao je da pas nema znakove bjesnoće, ali je pod nadzorom, saznaje Hina iz Veterinarske ambulante u Josipdolu

Veterinar Neven Polić rekao je da je psa pregledao, pomazio ga, a preglede je obavezan ponoviti za pet i za deset dana. To je, kaže, potrebno za slučaj da je pas zaražen bjesnoćom, jer bi u tom slučaju i dijete trebalo zaštitu. No, pas je cijepljen.

O svemu će biti izviještena epidemiološka služba u Zavodu za javno zdravstvo i nadležni liječnik, koji će odlučiti treba li dijete cijepiti.

“Iako američki staford spada u kategoriju posebno opasnih pasmina ovaj je pas normalan, prava 'dobrica' i čudno je da je reagirao na takav način da napadne dijete. To je tragedija, u svakom slučaju", ustvrdio je Polić.

Na pitanje kakve su uobičajene kazne u takvim slučajevima, budući da je danas policija najavila prijavu vlasnika psa nadležnom državnom odvjetništvu, Polić je odgovorio kako nije na njemu da određuje krivice i kazne, ali da je bilo primjera da je Županijska veterinarska inspekcija nalagala sterilizaciju psa.

“Nema potrebe da govorimo o usmrćenju, sterilizacija može smiriti hormone, dovesti do toga da se pas drži kuće i vlasnika, ali to govorim općenito. U konkretnom slučaju, na meni je samo da još za pet i deset dana vidim je li kod psa došlo do promjene ponašanja ili nije”, zaključio je Polić.